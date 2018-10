Hauck & Aufhäuser erweitert mit Zeedin sein Produktangebot im Bereich Private Banking um eine digitale Vermögensverwaltung (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Hauck & Aufhäuser bringt mit Zeedin einen eigenen digitalenVertriebskanal für Privatkunden an den Start- Zeedin bietet eine fondsgebundene Vermögensverwaltung ab 50.000Euro, eine klassische Einzeltitel-Vermögensverwaltung ab 150.000Euro und eine ethische Einzeltitel-Vermögensverwaltung ab300.000 Euro an- Die digitale Vermögensverwaltung von Hauck & Aufhäuser zeichnetsich durch einen hohen Grad an Individualität und einen hybridenBeratungsansatz ausHauck & Aufhäuser erweitert sein Private-Banking-Angebot mit"Zeedin"(von englisch "seed in/seeding" = pflanzen/anbauen/säen) umeine digitale Vermögensverwaltung. Unter dem Leitsatz "InvestmentIntelligence by Hauck & Aufhäuser" haben Kunden nun die Möglichkeit,ihr Vermögen über die neue Plattform Zeedin online bei Hauck &Aufhäuser anzulegen. Dabei stehen drei Produktvarianten zur Auswahl:fondsgebundene Vermögensverwaltung ab 50.000 Euro, klassischeEinzeltitel-Vermögensverwaltung ab 150.000 Euro oder ethischeEinzeltitel-Vermögensverwaltung ab 300.000 Euro. DieserVertriebskanal zeichnet sich durch einen hohen Grad an Individualitätgepaart mit einem hybriden Beratungsansatz aus.Denn im Gegensatz zu anderen digitalen Angeboten bietet Zeedinauch eine Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis an. Darüber hinaushaben Interessenten die Möglichkeit, Fragen via Chat direkt an einenExperten von Hauck & Aufhäuser zu richten und bei Bedarf dieCo-Browsing-Funktion für ein weiterführendes Gespräch zu nutzen."Durch den hybriden Beratungsansatz sind wir immer für unsere Anlegerda - digital und persönlich zugleich. Die Kommunikationstechnologienöffnen unsere Vermögensverwaltung einem breiteren Publikum, weil sieeffizienter sind als Vor-Ort-Termine und genauso hilfreich,"erläutert Michael Bentlage, CEO von Hauck & Aufhäuser. Darüber hinaushaben Zeedin-Kunden optional die Möglichkeit, zwischen weiterenkostenfreien Serviceleistungen zu wählen wie etwa der Teilnahme anvolkswirtschaftlichen Webinaren oder einem Portfolio-Review-Gesprächmit einem Experten von Hauck & Aufhäuser innerhalb des ersten Jahresnach Vertragsabschluss.Das Herzstück von Zeedin sind die Anlagestrecke sowie die digitaleDepoteröffnung. Der Anlageprozess wurde von einem Team aus internenund externen Spezialisten entworfen. Die technische Umsetzungerfolgte mit der Crealogix AG, die als einer derFintech-Top-100-Unternehmen zu den Marktführern im Digital Bankinggehört. Volker Weimer, Executive Vice President von CREALOGIXGermany: "In enger Zusammenarbeit haben wir einen digitalenVermögensverwalter umgesetzt, der den Vorstellungen von Hauck &Aufhäuser entspricht. Mit den hochflexiblen Standardkomponentenunseres Bionic Robo Advisors konnten wir nicht nur eine einfacheIntegration in die bestehenden Prozesse erfüllen, sondern vor allemeine Plattform schaffen, die jederzeit eine agile Weiterentwicklungermöglicht". Die Anlagestrecke führt den angehenden Kunden durch eineReihe von Fragen zu seiner individuellen Risikotoleranz, seinenAnlagezielen und seinen bisherigen Erfahrungen am Kapitalmarkt. AufBasis dieser Informationen schlägt das computerbasierte System einpassendes Portfolio vor, das sich auf Wunsch in puncto Anlageklassenund -universum weiter adjustieren lässt. Abschließend kann das Depotdirekt online eröffnet werden. Von diesem Zeitpunkt an kümmert sichdas Investmentteam von Hauck & Aufhäuser um die Entwicklung desangelegten Vermögens.Die Vermarktungsstrategie für Zeedin wurde gemeinsam mit derMünchner Kommunikationsagentur Saint Elmo's ausgearbeitet. DieKampagne stellt nicht einfach die spezifischen Vorteile des digitalenWealth Managers von Hauck & Aufhäuser in den Mittelpunkt. Vielmehrwird das neue Produkt als zeitgemäße Lösung für Anleger präsentiert,die seit Längerem Barvermögen auf kaum verzinsten Konten halten undreale Vermögensverluste verbuchen. Zentrale Vermarktungselemente sindein eigener Bereich innerhalb des Internetauftritts von Hauck &Aufhäuser sowie ein Werbespot, der das Lebensgefühl der Zielgruppeeiner digitalen Vermögensverwaltung einfängt - im Spannungsfeldzwischen einer zunehmend digitalisierten Umwelt mit wachsendemEffizienzgrad und dem gleichzeitig anhaltenden Wunsch nachpersönlicher Interaktion."Die Menschen sind heute prinzipiell sehr offen für digitaleZugänge. Doch insbesondere beim Thema Geldanlage und in Zeiten vonvolatilen Märkten spielt das "gute Gefühl" bei unseren Kunden nachwie vor eine wesentliche Rolle. Warum also schwarzweiß denken -persönliche Beratung vor Ort versus standardisierte Robo-Advisors -,wenn wir unseren Kunden doch viel facettenreichere Lösungen bietenkönnen", meint Madeleine Sander, Head of Corporate Development undCo-Head of Digital Wealth Channel Zeedin. Mit Zeedin möchte Hauck &Aufhäuser diese Diskrepanzen für zukünftige Kunden überwinden.Mehr Informationen finden Sie unter:www.hauck-aufhaeuser.com/zeedinÜber Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AGHauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 222 Jahre langeTradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweiertraditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & SohnBankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H.Aufhaäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuserschlossen sich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus demVorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie dem Mitglied desVorstands Wolfgang Strobel. Hauck & Aufhäuser versteht sich alstraditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg,Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratungund die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischerKunden, das Asset Management für institutionelle Investoren,umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets inDeutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigenVermögensverwaltern. Darüber hinaus bieten wir Research-, Sales- undHandelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- undMid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelleServices bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. ImVordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche undpersönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungenentwickelt werden.Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck & Aufhäuser Privatbankiers AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hauck-aufhaeuser.comwww.hauck-aufhaeuser.comOriginal-Content von: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, übermittelt durch news aktuell