Hauck & Aufhäuser: Prof. Dr. Jan Viebig wird Leiter Asset Management

Frankfurt (ots) - Ab 1. Mai 2018 leitet Jan Viebig das AssetManagement bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers. Diese Aufgabeübernimmt er von Burkhard Allgeier, der neben seiner Aufgabe alsChief Investment Officer den Bereich Asset Management interimistischgeleitet hat. Der 49-jährige promovierte Diplom-Kaufmann leitete alsCEO die Harcourt Investment Consulting AG und war als HeadAlternatives für die Vontobel Asset Management AG in Zürich tätig.Weitere berufliche Stationen verbrachte Jan Viebig als Head EmergingMarkets bei der Credit Suisse AG und als Managing Director bei derDWS Investment GmbH."Jan Viebig ist ein großer Gewinn für Hauck & Aufhäuser. Seineausgewiesene fachliche Expertise und seine Managementfähigkeitenstellen eine Bereicherung für unser Haus dar", erklärt MichaelBentlage, Vorstandsvorsitzender von Hauck & Aufhäuser.Prof. Dr. Jan Viebig lehrt seit seiner Habilitation zudem an derGoethe-Universität im Bereich Finance. Er veröffentlichte zahlreichePublikationen und Bücher zum Thema Asset Management.Über Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AGHauck & Aufhäuser Privatbankiers kann auf eine 222 Jahre langeTradition zurückblicken. Das Haus ist aus der Fusion zweiertraditionsreicher Privatbanken hervorgegangen: Georg Hauck & SohnBankiers in Frankfurt am Main, gegründet 1796, und Bankhaus H.Aufhäuser, seit 1870 in München am Markt. Die beiden Häuser schlossensich 1998 zusammen. Der Vorstand der Bank besteht aus demVorsitzenden des Vorstands Michael Bentlage sowie dem Mitglied desVorstands Wolfgang Strobel. Hauck & Aufhäuser versteht sich alstraditionsreiches und gleichzeitig modernes Privatbankhaus.Die Bank mit Standorten in Frankfurt am Main, München, Hamburg,Düsseldorf und Köln konzentriert sich auf die ganzheitliche Beratungund die Verwaltung von Vermögen privater und unternehmerischerKunden, das Asset Management für institutionelle Investoren,umfassende Fondsdienstleistungen für Financial und Real Assets inDeutschland und Luxemburg sowie die Zusammenarbeit mit unabhängigenVermögensverwaltern. Darüber hinaus bieten wir Research-, Sales- undHandelsaktivitäten mit einer Spezialisierung auf Small- undMid-Cap-Unternehmen im deutschsprachigen Raum sowie individuelleServices bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen an. ImVordergrund der Geschäftstätigkeit steht die ganzheitliche undpersönliche Beratung, auf deren Basis individuelle Lösungenentwickelt werden.