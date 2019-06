Hau(p)tsache schön: Deutsche Frauen sind in Sachen Gesichtspflege selbstbewusst (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Welche Bedürfnisse hat meine Haut? Wie reinige ich sie optimal?Und welche Beauty Tools wende ich am besten an? Diese Fragen hat sichwohl jede Frau schon einmal gestellt. Die meisten von ihnen scheinendarauf auch Antworten gefunden zu haben: 99 Prozent der deutschenFrauen kennen ihren Hauttyp, davon sind sich 70 Prozent sicher, dierichtigen Pflegeprodukte zu verwenden. Das ergab eine aktuelleUmfrage des digitalen Handelsunternehmens QVC in Zusammenarbeit mitdem Marktforschungsinstitut Statista.Deutsche Frauen wissen nicht nur, ob sie trockene, fettige odersensible Haut haben - sie vertrauen bei ihrer Analyse auch in ersterLinie auf sich selbst. 65 Prozent der Frauen, die ihren Hauttypkennen, haben diesen eigenständig eingeschätzt. Nur jede Fünfte ließihn sich von Profis wie Kosmetikerinnen oder im Fachhandel bestimmen."Frauen beschäftigen sich hierzulande äußerst intensiv mit ihrerHaut- und Gesichtspflege", bestätigt auch Laura Balte, DirectorBuying Beauty & Health bei QVC Deutschland. "Dieses Selbstbewusstseinist sehr positiv - ist es doch auch ein Zeichen von hoherSelbstfürsorge." Dennoch kann ein Gang zum Experten oderprofessioneller Rat laut Balte hilfreich sein: "Jede Haut hatunterschiedliche Bedürfnisse. Diese können sich im Laufe unseresLebens ändern. Eine Pflege sollte dann entsprechend angepasst werden- da können Hautärzte, gut ausgebildete Kosmetikerinnen oderFachverkäuferinnen unterstützen."Das eigene Badezimmer als Beauty-TempelGenerell scheint der Trend zum kleinen Kosmetikstudio zuhause zugehen. Fast die Hälfte aller Befragten (45 Prozent) benutzt BeautyTools für kosmetische Anwendungen in den eigenen vier Wänden. ImSchnitt besitzen diese Frauen drei Tools: beispielsweise Epilierer,Peelingbürste oder Cellulite-Roller. Als Grund für das beliebteheimische Mini-Spa gaben 61 Prozent die Kostenersparnis im Gegensatzzum Kosmetikstudio an, 43 Prozent wollen Zeit sparen. Für genausoviele Frauen ist die einfache Anwendung ein Argument. "Auchtechnologisch ausgereiftere Beauty Tools sind immer mehr im Kommen.Vor allem Microneedling, Plasma- oder Ionen-Technologie zurAnti-Aging-Behandlung erfreuen sich immer größerer Beliebtheit",erklärt Laura Balte.Beauty-Anwendungen: Entschleunigung des AlltagsZum Einsatz kommen Pflegeprodukte und Beauty Tools laut Umfragezwar meist, "um schöner auszusehen". Doch auch das Argument, so "Zeitfür mich selbst zu haben", wurde häufig genannt. "Natürlich schwingtbei Kosmetik die Selbstoptimierung mit", weiß auch Laura Balte. "DochBeauty-Anwendungen wirken außerdem wunderbar entspannend. Gutriechende, intensiv pflegende und verwöhnende Produkte bieten unseine kleine Auszeit im oft sehr stressigen Alltag. Kein Wunder, dassdie meisten Frauen sich so ausgiebig mit ihrer Pflegeauseinandersetzen."Influencer? Kein wirklicher Infokanal für PflegeprodukteSchminktutorials auf YouTube oder bezahlte Produktkooperationenauf Instagram haben in den vergangenen Jahren einen großen Boomerlebt. Doch erstaunlicherweise informieren sich nur 4 Prozent derFrauen, die Pflegeprodukte kaufen, auf Influencer-Kanälen über dieseund wie sie wirken. Bei Beauty Tools sind es 7 Prozent. Deutlichbeliebter sind die Tipps von Freunden und Bekannten (21 Prozent beiPflegeprodukten, 17 Prozent bei Beauty Tools). Die gute alteGebrauchsanleitung ist aber immer noch die Nummer eins: 29 Prozentder Befragten lesen sich ganz altmodisch in die Wirk- undFunktionsweise eines Pflegeproduktes ein. Zur Umfrage: n=1001, Frauen im Alter von 18 bis 65 Jahren,Statista im Auftrag von QVC, 27. Mai 2019 