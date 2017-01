Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wer schläft, der sündigt nicht. Außerdem hat Schlafen noch einenweiteren Vorteil.Petra Bröcker:Sprecherin: Jeden Tag rechtzeitig ins Bett und morgens ausgeruhtaufwachen - ein Traum! Hinzu kommt: Mit ausreichend Schlaf stärkenwir die eigenen Abwehrkräfte und schützen uns vor Erkältungen, sagtBarbara Kandler-Schmitt von der "Apotheken Umschau":O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 19 sec."Das Beste, was man tun kann, ist ausreichend schlafen.Amerikanische Forscher haben nämlich herausgefunden, dass esMenschen, die weniger als sechs Stunden pro Nacht schlafen, viermalhäufiger erwischt als Langschläfer. Deshalb in der Erkältungszeit ambesten Stress meiden und möglichst früh ab in die Falle."Sprecherin: Was können wir noch tun, um unsere Abwehrkräfte zustärken?O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 24 sec."Warm anziehen und auch wenn es kalt ist so oft wie möglich rausan die frische Luft. Bewegung an der frischen Luft regt nämlich dieDurchblutung an und hebt die Laune. Und die Heizungsluft trocknet dieSchleimhäute sehr stark aus, so dass Viren und Bakterien ein nochleichteres Spiel haben. Wer viel in beheizten Räumen sich aufhaltenmuss, sollte deshalb regelmäßig lüften."Sprecherin: Wer sich vor Erkältungen schützen will, sollteaußerdem auf eine gesunde Ernährung achten:O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 24 sec."Von einer ausgewogenen Ernährung profitiert natürlich auch unserImmunsystem. Frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte liefern dienötigen Vitamine und Mineralstoffe. Fisch enthält Omega-3-Fettsäuren,die die Abwehrkräfte ebenfalls stärken. Wichtig ist, dass Sie sichmöglichst abwechslungsreich ernähren und das gelingt am besten, wennSie Obst und Gemüse in verschiedenen Farben wählen."Abmoderationsvorschlag:Ein weiterer Tipp aus der "Apotheken Umschau": Waschen Sie sich inder kalten Jahreszeit möglichst häufig die Hände. Das hilft, dieErkältungsviren in Schach zu halten.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell