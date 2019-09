Hate Speech-Debatte: Staatsanwaltschaften stärken statt Paragrafen schreiben!

Berlin (ots) - Zu der Kritik an einem Urteil [1] des LandgerichtsBerlin, dass Beschimpfungen der Bundestagsabgeordneten Renate Künastwegen einer früheren Äußerung über Pädophilie als zulässig eingestufthat erklärt der Jurist und Europaabgeordnete Patrick Breyer derPiratenpartei Deutschland:"Dieses Urteil wird nach meiner Einschätzung keinen Bestand haben,weil purer Hass keine zulässige Meinungsäußerung mehr ist. Rufe nachGesetzesverschärfungen sind fehl am Platz, ein Rechtsmittel istbereits eingelegt.Auskunftsklagen sind allerdings keine Lösung für Hatespeech. Dassder Deutsche Bundestag Opfer darauf verweist, Kommentatoren selbstausfindig zu machen und zu verklagen, ist ein Armutszeugnis, nichtzielführend und zerstört die gerade für Opfer von Straftaten (z.B.Stalking) wichtige Anonymität im Netz.Straftaten im Netz zu verfolgen, ist Aufgabe des Staates, nichtAufgabe der Opfer. Wir brauchen dringend auf Internetdeliktespezialisierte, personell ausreichend ausgestatteteStaatsanwaltschaften, die Ermittlungsverfahren nicht einfacheinstellen. Kaum ein Bundesland hat hier bisher seine Hausaufgabenerledigt - auch nicht das grün mitregierte Berlin, in dem Frau Künastlebt."Quellen/Fußnoten: [1] Das Urteil im Volltext: http://ots.de/q4dTNKPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell