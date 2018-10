Hatchimals[TM] Magazin erscheint bei Egmont Ehapa Media (FOTO)

Berlin (ots) -Am 06.11. erscheint das offizielle "Hatchimals[TM]"-Magazin. Daskunterbunte Spaßmagazin enthält witzige Comics, lustige Rätsel, tolleBackanleitungen und fröhliche Malseiten. Als Extra gibt es eineoriginal Hatchimals CollEGGtible[TM] Sammelfigur, die aus dem Eischlüpft.Das Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich vorwiegend anKinder zwischen fünf und neun Jahren.Hatchimals[TM] gibt es bereits seit 2016 und sie entwickelten sichseitdem zu einem riesigen Erfolg am internationalen Spielzeugmarkt -so wurden die dazugehörigen Plüschfiguren als eines der "Top10-Spielzeuge des Jahres 2016" in Deutschland ausgezeichnet. Diemagischen Kreaturen, entwickelt von Spin Master Ltd., begeistern undverzaubern Kinder mit der Erfahrung des interaktiven Ausbrütens.Für die Vermarktung des Magazins ist die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. DerAnzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 5.900 Euro. WeitereInformationen zur Vermarktung: Dirk Eggert, Head of Media Sales &Corporate Publishing, E-Mail: d.eggert@egmont.deFür Verlosungs- und Rezensionsexemplare sowie Kooperationen wendenSie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.HATCHIMALS[TM] is a trademark of Spin Master Ltd., used underlicense. © Spin Master Ltd. All rights reserved.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell