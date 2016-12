Hat sich Volkswagen bei der Forschung VERSCHÄTZT?

Liebe Leser,

schon seit Jahren laufen bei Volkswagen die Forschungen auf Hochtouren. Die Wolfsburger haben schon früh erkannt, dass sie nur mit aktueller Technik langfristig gegen die immer stärkere Konkurrenz aus den USA und China bestehen können. Doch wer VW heute mit der Konkurrenz vergleicht, dürfte angesichts der Milliardeninvestitionen ernüchtert sein. Phänomenal gescheitert sind die Ingenieure beim Dieselmotor. Die hohen Versprechungen konnten nicht im Ansatz eingehalten werden, stattdessen sollte es eine manipulierte Software richten. Der Schuss ging bekanntlich nach hinten los.

Auch bei den Elektrofahrzeugen sieht es für VW nicht viel besser aus. Nach jahrelanger Forschung finden Interessenten bei VW nur einige wenige Konzeptwagen, die nur in winzigen Stückzahlen produziert werden. Weder können sie sich in Sachen Leistung, noch bei der Reichweite oder anderen Themen von der Konkurrenz absetzen. VW scheint etwas den Anschluss verloren zu haben, Forschungsergebnisse lassen sich nun mal auch mit unendlich viel Geld nicht erzwingen. Noch ist es aber nicht zu spät für VW, um wieder aufzuholen. Dafür wären vor allem Partnerschaften mit anderen Unternehmen sinnvoll und eine Konzentration auf wesentliche Forschungsbereiche. In den letzten Jahren forschte Volkswagen zu sehr in die Breite, war überall irgendwie vertreten, konnte aber kaum nennenswerte Durchbrüche vermelden.

