Hat sich MorphoSys von der Schwächephase erholt?

erst in der vorletzten Woche hatte sich die Aktie vom Biotechunternehmen MorphoSys von einer vorübergehenden Schwächephase erholen können und in der letzten Woche hatten wir an dieser Stelle die wichtigsten charttechnischen Entwicklungen für Sie zusammengefasst. Schauen wir nochmal genau hin:

Widerstände durchbrechen? In der letzten Woche wurde klar, es geht wieder aufwärts für Morphosys und es zeichnete sich auch die nächste wichtige charttechnische Hürde bei 54 und 56 Euro ab.Könnten diese Widerstände nach oben durchbrochen werden, wäre das ein durchaus sehr starkes Kaufsignal.

Halten oder kaufen? Es gab so einige neue Analystenmeinungen zu MorphoSys, gleich 9 an der Zahl und davon rieten 6 zum Kauf, 3 zum Halten. Da das durchschnittliche Kursziel mit 60,56 Euro angegeben wurde, bedeutet dies ein Aufwärtspotenzial von gut 24 Prozent.

Goldman Sachs: Hier wurde hat das Kursziel von 50 auf 53 Euro erhöht, die Einstufung jedoch bei „Neutral“ belassen. Die europäische Biotech-Branche, so Analyst Tim Woodward, könne in diesem Jahr mit wichtigen Produktneuheiten aufwarten. So könnte MorphoSys mit Guselkumab nach dem erfolgreichen Abschluss der klinischen Studienreihen richtig durchstarten. Lizenzpartner Janssen hat dazu bereits Ende 2016 für den europäischen und den US-Markt entsprechende Zulassungsanträge gestellt.

Kann der Wahlsieg von Donald Trump den Biotech-Werten weiteren Auftrieb verleihen und kann das Schuppenflechte-Mittel Guselkumab MorphoSys hohe Gewinne einfahren? Wir bleiben für Sie am Ball.

