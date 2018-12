Hat dein wichtigster Vorsatz für 2019 etwas mit Finanzen zu tun?

Fast dreimal so viele Amerikaner planen, 2019 ihre Finanzen besser zu führen, wie sich vornehmen, ihr Liebesleben in Ordnung bringen, so eine neue Umfrage von MassMutual. Etwa 28 % der Amerikaner sagen, dass sie finanzielle Vorsätze für das neue Jahr fassen werden, was nur von gesundheitlichen Vorsätzen (31 %) übertroffen wird. Aber das liegt weit vor Platz drei, der Kategorie „Beziehung / Romantik“, die nur von 9 % genannt wurde. (Ein weiterer interessanter Leckerbissen: Bei den unter 50-Jährigen lag der Prozentsatz der Befragten mit finanziellen Zielen deutlich über dem Prozentsatz derer mit Gesundheitsvorsätzen.)

Unter denjenigen, die finanziell etwas verändern wollen, ist das häufigste Ziel, Geld auf ein Sparkonto zu legen (35 %). Fast ebenso viele Menschen (34 %) sagten, dass ihr Fokus auf einem Haushaltsbuch liege, während 24 % ihre Kreditkartenschulden bezahlen wollen.

„Wenn ich an Neujahrsvorsätze denke, geht es um Verhaltensweisen, die ich ändern möchte, um in meinem Leben und im Leben derjenigen, die mir wichtig sind, etwas zum Besseren zu verändern“, schrieb der US-Chef von MassMutual, Mike Fanning, in einer E-Mail an Motley Fool. „Es ist eine Zeit, in der ich in die Hand nehme, was ich kontrollieren kann, und Schritte unternehme, um etwas von Wert zu erreichen.“

Welche Ziele setzen sich die Menschen?

Von denjenigen mit Finanzvorsätzen gaben 42 % an, sich besser auf die Zukunft vorbereiten zu wollen. Etwa 19 % gaben an, dass sie sich 2019 auf ihre Finanzen konzentrieren würden, weil sie 2018 nicht genug gespart hätten, während 10 % sagten, dass sie dieses Jahr zu viel Geld ausgegeben hätten.

„Der Befund unserer Forschung, dass die Menschen im Jahr 2019 ihre Finanzen in Ordnung bringen wollen und konkrete Schritte unternehmen, um ihre Gesundheit und ihre Finanzen zu verbessern, damit sie auf die Zukunft vorbereitet sind, ist bewundernswert und vielversprechend“, schrieb Fanning.

Etwas mehr als die Hälfte derjenigen, die finanzielle Vorsätze fassen, gaben an, dass sie bereits einen Plan dafür haben. Sieben von zehn sagten, dass sie planen, bis zu 300 US-Dollar pro Monat zurückzulegen, während 18 % zwischen 300 und 600 US-Dollar pro Monat zur Bank tragen werden. 12 % beabsichtigen, mehr als 600 US-Dollar pro Monat einzusparen.

Mache es möglich

Der wichtigste Erfolgsfaktor bei der Finanzplanung ist die Realitätsnähe. Nur wenige Menschen können sofort von 365 Tagen Snacks essen auf der Couch auf 365 Tage Training im Fitnessstudio umschalten. Das Gleiche gilt, wenn es darum geht, unsere finanzielle Gesundheit zu verbessern.

Starte das fiskalische Fitnessprogramm mit einer Bestandsaufnahme: Stelle deine persönliche finanzielle Situation dar. Das bedeutet, ein Haushaltsbuch zu erstellen und deine Ausgaben zu verfolgen, damit du weißt, wo dein Geld hingeht. Selbst wenn du dich für die nächsten 12 Monate an deine Vorsätze hältst, wirst du wahrscheinlich nicht in der Lage sein, alle Verschwendung sein zu lassen oder all die weniger idealen Entscheidungen zu korrigieren, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Das Wichtigste ist, damit anzufangen.

Konzentriere dich darauf, das Jahr finanziell besser zu beenden, als du es begonnen hast, und erstelle einen klaren Plan. Das mag nicht so dramatisch sein wie die Entscheidung, bis zum 31. Dezember 2019 massive Veränderungen vorzunehmen, aber es ist eine Strategie, die eher zum Erfolg führen wird.

