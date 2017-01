Hat Nvidia ZUVIEL versprochen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

vor einigen Tagen noch hatte Nvidia für die CES „etwas Großes“ angekündigt, wovon jetzt aber wenig zu sehen ist. Experten rechneten ursprünglich mit der Ankündigung des neuen Grafikchips Geforce 1080 Ti, der die Konkurrenz einmal mehr das Fürchten lehren sollte. Stattdessen konzentrierte sich Nvidia aber auf ganz andere Themen. Unter anderem wurde eine neue Version der eigenen Konsole Shield vorgestellt, die sich aber nur in Sachen Abmessungen und Gewicht vom Vorgänger unterscheidet. Die Hardware ist genau die gleiche wie zuvor. Was also ist die große Neuigkeit von Nvidia?

Spiele-Streaming jetzt auch auf PC und Mac!

Immerhin kündigte Nvidia auch an, dass Spiele-Streaming künftig auch auf PC und Mac möglich sein wird. Bei Preisen von 25 USD für 20 Stunden ist das aber ein teures Vergnügen. Was genau jetzt die laut Nvidia „große Ankündigung“ sein soll, darüber lässt sich nur spekulieren. Vielleicht war es die Kooperation mit Volkswagen, durch die in Zukunft intelligente Cockpits entstehen sollen. Letzten Endes hinterlässt Nvidia auf der CES aber einen faden Nachgeschmack, sowohl Anleger als auch Fans aus der Szene hatten sich wohl deutlich mehr vom Marktführer bei Grafikchips erwartet, gerade nach den vollmundigen Versprechungen im Vorfeld.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse