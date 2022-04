Hat das Management von Coinbase gerade 300 Mio. US-Dollar in den Sand gesetzt?

Die Aktie von Coinbase (WKN: A2QP7J) ist eine Wette auf die Community im Bereich digitaler Assets. Kryptowährungen wie Bitcoin oder auch Ethereum neben vielen weiteren, aber auch andere digitale Vermögensgegenstände und Services rund um dieses Thema stehen im Vordergrund. Ob die Investitionsthese aufgeht, das hängt mit Sicherheit von der Qualität der Plattform und dem Ökosystem ab.

Oder auch von den Investitionen. Im Bereich der NFTs scheint sich jetzt zunächst eine Tendenz abzuzeichnen, wonach das Management vielleicht 300 Mio. US-Dollar zumindest zu einem unglücklichen Zeitpunkt investiert hat. Ob man von einem „In-den-Sand-Setzen“ sprechen sollte, das ist eine andere Frage. Ich würde sagen: Nein, das ist eher nicht der Fall gewesen.

Coinbase: 300 Mio. US-Dollar in den Aufbau einer NFT-Plattform?

Wie jetzt unter anderem das US-Portal Barron’s berichtet, hat Coinbase 300 Mio. US-Dollar in den Aufbau einer Plattform für den Handel mit NFTs investiert. Ohne Zweifel kein geringes Investitionsvolumen. Allerdings sei der Zeitpunkt schlecht, wie jetzt das US-Portal berichtete.

Immerhin würde das Interesse an NFTs im Moment wieder nachlassen, was sich am Interesse und den sinkenden Preisen der Vermögensgegenstände zeige. Sind die 300 Mio. US-Dollar in diese Plattform daher fehlinvestiert? Nein, das glaube ich nicht. Zumindest langfristig orientiert nicht.

Zwar hat es ohne Zweifel einen Hype rund um das Thema NFTs gegeben. Allerdings fängt die Akzeptanz erst gerade an. Meta Platforms plant eine Adaption auf Instagram, was einen breiten Nutzen stiften dürfte. Entsprechend kann der Handel langfristig durchaus noch florieren. Wobei es, wie auch bei Kryptowährungen, eben verschiedene Phasen des Hypes gibt. Bis hieraus etwas entsteht, das nachhaltige Werte bindet, das kann etwas dauern.

Coinbase ist sowieso eher daran interessiert, den Handel und das Ökosystem zu verstärken. Die 300 Mio. US-Dollar investiert in den Handel beziehungsweise in die NFT-Plattform sind daher eine logische Erweiterung des Ökosystems. Oder eine qualitative Fortsetzung der bisherigen Growth-Story.

Geben wir dem Management Zeit

Coinbase ist eine Wette darauf, dass das Management die richtigen qualitativen Entscheidungen trifft. Meine Meinung ist, dass solche Investitionen wie die von 300 Mio. US-Dollar in eine NFT-Plattform langfristig das Fundament für die Breite schaffen.

Insofern würde ich keineswegs von einer Fehlinvestition sprechen. Nein, sondern eher davon, dass das Management das Ökosystem gut erweitert rund um die Interessen der Investoren. Nicht jedes digitale Asset wird langfristig ein Erfolg sein und Mehrwert bringen. Vielleicht auch nicht die NFTs. Aber es besteht noch die Möglichkeit, vor allem, da die Akzeptanz jetzt erst anfängt.

