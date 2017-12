Hat MAN die Talsohle durchschritten?

Liebe Leser,

Die Volkswagen-Nutzfahrzeugsparte mit den Marken MAN und Scania rechnet 2017 mit deutlich mehr Umsatz und Gewinn. Das hängt vor allem von der Entwicklung in Brasilien ab. Dort war der Lkw-Markt in den vergangenen Jahren um zwei Drittel eingebrochen. Jetzt scheint die Talsohle durchschritten. Der MAN-Umsatz war 2016 um 1% auf 13,56 Mrd € zurückgegangen. Das operative Ergebnis hatte sich dagegen auf 204 Mio € mehr als verdoppelt.

MAN bestätigte den Ausblick für 2017

Bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen, erzielte MAN einen Ergebnisanstieg von rund 50% auf 417 Mio €. Mit der langsam hochlaufenden Arbeitsteilung von MAN und Scania bei der Entwicklung von Motoren und Achsen will man ab 2025 rund 1 Mrd € einsparen und mit 9% Umsatzrendite in der Branche der Profitabelste werden. Dazu soll auch die Entwicklungs- und Einkaufskooperation mit dem US-Hersteller Navistar beitragen, an dem VW knapp 17% erworben hat. Zugleich soll der Absatz der Nutzfahrzeugsparte in den kommenden 5 Jahren auf 125.000 Einheiten zulegen.

Im Vorjahr setzte MAN weltweit rund 103.000 Fahrzeuge ab. Dabei wandert der Blick vor allem nach Asien. Auf dem kräftig wachsenden chinesischen Lkw-Markt ist MAN durch seine Beteiligung am drittgrößten chinesischen Hersteller Sinotruk vertreten. Diese Partnerschaft läuft sehr gut. MAN bestätigte für 2017 den Ausblick und erwartet einen Umsatz von rund 14,5 Mrd € und ein deutlich positives Ergebnis.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.