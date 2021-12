Hat Grimes in ihrem neuen “Player of Games”-Song Elon Musk aufs Korn genommen?

Drei Monate nach der Trennung von Elon Musk, dem CEO von Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), scheint die kanadische Singer-Songwriterin Grimes ihren Ex-Liebhaber in ihrer neuen Single zu beschimpfen, die bissige Kommentare über Musks Beschäftigung mit Spielen und Raumfahrt enthält.

Was geschah: Einem Bericht von Buzzfeed zufolge ist der Text von Grimes’ “Player of Games” dem “größten Gamer” gewidmet. Und obwohl Musk in dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung