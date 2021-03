Hat Disney+ ein internationales Wachstumsproblem?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Mit Disney+, das nur 14 Monate nach seinem Start 95 Millionen globale Abonnenten vorweisen kann, können Walt Disney (WKN:855686) und seine Investoren zufrieden sein. Dieses Ergebnis übertrifft das obere Ende von Disneys ursprünglicher Prognose für die Anzahl der Abonnenten, die es in fünf Jahren erreichen würde – eine Outperformance, die CFO Christine McCarthy dazu veranlasste, ihre Schätzung für 2024 drastisch nach oben zu korrigieren, auf eine Spanne von 230 Millionen bis 260 Millionen Abonnenten. Wenn es dieses neue Ziel erreicht, wird der Streaming-Dienst die aktuelle Abonnentenzahl von Netflix (WKN:552484) übertreffen.

Aber die Abonnenten von Disney+ sind stark auf zwei Länder konzentriert: Indien und die Vereinigten Staaten. Laut internen Daten, die von der Nachrichtenseite The Information eingesehen wurden, befinden sich 40 % der Disney+ Abonnenten in den USA. Und McCarthy sagte, dass etwa 30 % seiner Abonnenten Disney+ Hotstar nutzen, das stark in Indien verbreitet ist.

Um eine Größe auf Netflix-Niveau zu erreichen, muss Disney+ seine Marktdurchdringung in Europa und Lateinamerika erhöhen.

In die Fußstapfen von Netflix treten

Heute machen die Segmente EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) und Lateinamerika mehr als 50 % der gesamten Abonnenten von Netflix aus. Aber vor weniger als vier Jahren, als Netflix ungefähr so viele Abonnenten hatte wie Disney+ jetzt, machten diese beiden Regionen nur 37 % aus. In den letzten vier Jahren hat Netflix 47 Millionen Abonnenten in der EMEA-Region und weitere 22 Millionen in Lateinamerika akquiriert.

In Europa hat Netflix seine Größe und tiefen Taschen genutzt, um einige der besten lokalen Inhalte aufzukaufen, um die von der Europäischen Union vorgeschriebenen Quoten zu erfüllen. Sein Katalog, kombiniert mit einem Abonnementpreis, der sogar in einer Region attraktiv ist, in der die Menschen daran gewöhnt sind, weniger für Fernsehen zu bezahlen als die Amerikaner, hat Netflix dort extrem beliebt gemacht.

Laut der European Audiovisual Observatory hat Disney+ derzeit knapp 10 Millionen Abonnenten in der Region. Das Unternehmen kündigte kürzlich 10 neue europäische Originaltitel an, von denen die meisten unter der Marke Star laufen werden. Das Unternehmen fügt viele neue Inhalte unter der Marke Star in Europa hinzu, die sich eher an ein allgemeines Unterhaltungspublikum richtet als die anderen Disney+ Marken. Während der Zugang zu Star 2 Euro pro Monat zusätzlich kostet, könnte es Disney helfen, seine Durchdringung in diesem Markt zu verbessern, der einen wachsenden Appetit auf Streaming-Inhalte gezeigt hat.

Disney startete Star+ auch in Lateinamerika und bietet Disney+ Abonnenten ein vergünstigtes Bundle an. Es beinhaltet sowohl die allgemeinen Unterhaltungsinhalte, die auf Star verfügbar sind, als auch Sportinhalte von ESPN. Disney hat keine unmittelbaren Pläne, lokale Originalinhalte für die lateinamerikanischen Märkte zu produzieren, aber der Live-Sport könnte die Attraktivität erhöhen.

Aus dem Nichts aufbauen

Es sollte keine große Überraschung sein, dass ein so großer Prozentsatz der Disney+ Abonnenten in den Vereinigten Staaten und Indien ansässig ist. Schon vor dem Start von Disney+ gab es in diesen Märkten Streaming-Dienste wie Hulu und ESPN+ in den USA und den äußerst beliebten Hotstar-Dienst in Indien. Disney nutzte diese Dienste, um Disney+ zu vermarkten und zu bündeln, was dem Unternehmen half, die Abonnentenbasis des neuen Dienstes schnell zu vergrößern.

In Europa und Lateinamerika hingegen baut das riesige Medienunternehmen seine Streaming-Marke von Grund auf neu auf. Während es geschickt Partnerschaften mit Vertriebsunternehmen eingegangen ist, um bei der Vermarktung zu helfen und den Dienst in die Häuser der Verbraucher zu bringen, hat es nicht den Start, den es in den USA und Indien hatte.

Aber wenn die Ergebnisse von Netflix ein Hinweis darauf sind, gibt es eine große Nachfrage nach Streaming-Diensten in diesen Märkten. Disney hat die Marken, das geistige Eigentum, die Rechte an den Inhalten und die Produktionsbudgets, um Inhalte zu liefern, die auf bestimmte lokale Märkte zugeschnitten sind, aber auch Inhalte, die ein breites globales Publikum ansprechen sollen.

Investoren sollten sich keine Sorgen um den relativ langsamen Start von Disney+ in diesen Regionen machen. In diesem Zusammenhang ist genau das Gegenteil der Fall. Die bisher geringe Verbreitung des Dienstes in Europa und Lateinamerika bedeutet nur, dass noch viel Wachstum bevorsteht.

