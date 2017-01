Hat Apple ein neues SORGENKIND?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

die kabellosen Kopfhörer AirPods von Apple standen von Anfang an unter keinem guten Stern. Schon bei der Ankündigung fielen die Reaktionen von Nutzern und Fachpresse eher verhalten aus. Mancherorts hagelte es gar offene Kritik. Dann gab es auch noch Probleme bei der Auslieferung. Der offizielle Start musste immer wieder verschoben werden. Bis zum lukrativen Weihnachtsgeschäft waren noch immer keine ausreichenden Stückzahlen vorhanden. Jetzt endlich sind die Bluetooth-Kopfhörer von Apple lieferbar. Doch einige Nutzer berichten bereits von großen Problemen bei der Verwendung.

Eine Lösung, die keine ist!

Es mehren sich Meldungen, denen zufolge die AirPods bei Gesprächen immer wieder kurz die Verbindung verlieren. Teilweise soll dies alle 30 bis 60 Sekunden vorkommen, was eine sinnvolle Verwendung unmöglich macht. Die einzige derzeit bekannte Lösung ist es, nur einen Kopfhörer zu verwenden. Diese Maßnahme stellt aber die wenigsten Kunden zufrieden. Immerhin tritt das Problem bisher nur in Verbindung mit den iPhone-Modellen 6s und 6s Plus auf. Apple selbst äußerte sich noch nicht offiziell zu den Problemen. Im besten Fall ist eine Behebung per Software-Update möglich. Im schlimmsten Fall kommt es zur nächsten Rückrufaktion.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse