Hat Aixtron noch eine ZUKUNFT?

die geplatzte Übernahme von Aixtron durch chinesische Investoren ließ die Aktie zuletzt ins Bodenlose stürzen. Mit Geschäften, die schon seit Jahren nur Verluste generieren, sieht manch einer schon das Ende des Chipherstellers kommen. Doch noch ist es zu früh für solche Untergangsszenarien. Auch wenn die Aktie weiterhin eine schlechte Figur hinterlässt, so verfügt Aixtron dennoch über einigen Handlungsspielraum. Vor allem der Blick auf die Finanzen des Unternehmens macht das deutlich.

Aixtron bleibt liquide!

Die Schulden von Aixtron belaufen sich nach dem Stand vom 30. September 2016 auf 80 Millionen Euro, dem gegenüber steht aber auch eine Liquidität von 117,4 Millionen Euro. Mehr als genug, um in Zukunft noch für ein Comeback zu sorgen. Wichtig ist jetzt zunächst, die laufenden Kosten soweit wie möglich zu senken, damit das Unternehmen davon nicht einfach aufgefressen wird. Das Management hat in dieser Richtung auch schon erste Schritte unternommen. Zum neuen Jahr wurde etwa die Listung im Nasdaq eingestellt, eine durchaus kostenintensive Angelegenheit, die Aixtron aktuell kaum Vorteile bietet. Mit der richtigen Strategie könne das Unternehmen durchaus noch für die eine oder andere Überraschung sorgen.

