Hasta la Vista, Plastic Bottles: Arnold Schwarzenegger und SodaStream rufen Wirtschaft und Konsumenten zum Kampf gegen Plastikmüll auf

Wien/Frankfurt am Main (ots) -- Schwarzenegger: Wenn es nicht gelingt, rasch und wirkungsvollMaßnahmen gegen die Flut an Plastikmüll zu ergreifen, dannwerden wir darin untergehen!- SodaStream-Mahnmal "Sunken World" gegen Plastikmüll als DEREyecatcher beim R20 Austrian World Summit -Fachtagung erarbeitetwirkungsvolle Maßnahmen gegen Plastikmüll und für Verstärkungder Kreislaufwirtschaft."It's time for a change!" waren sich Arnold Schwarzenegger undFerdinand Barckhahn, Geschäftsführer von SodaStream Österreich/Deutschland/ Schweiz, einig: "Plastikmüll ist eine der größtenglobalen Bedrohungen. Wenn es nicht gelingt, rasch und wirkungsvollMaßnahmen gegen die Flut an Plastikmüll zu ergreifen, dann werden wirdarin untergehen. Es ist eine wichtige Aufgabe und Herausforderung,den Menschen beizubringen, wie man ohne Plastik lebt.", so der starkeAppell von Arnold Schwarzenegger, als er auf spektakuläre Weise vordem von SodaStream errichteten Mahnmal "Sunken World" einen mitgebrauchten Plastikflaschen gefüllten Boxsack mit einem kurzenrechten Haken ins Aus beförderte. "Goodbye Plastic" - so dieBotschaft Schwarzeneggers, der Wirtschaft, Entscheider undKonsumenten in der Pflicht sieht, der Plastikflut entgegenzuwirken.Hier geht's zum Video: https://youtu.be/H3-TZQSaYRoDas von SodaStream errichtete Mahnmal "Sunken World" - mit einerrund drei Meter hohen Weltkugel, die in einem Meer an über 24.000gebrauchten Plastikflaschen versinkt (im übrigen die Menge, dieallein in Österreich in 15 Minuten anfällt...) - war DER Eye-Catcherbeim R20 Austrian World Summit. Direkt beim Eingang platziert, riefsie allen Teilnehmern die Dringlichkeit vor Augen, Plastikmüll aufglobaler Ebene massiv zurückzudrängen. "Wir bei SodaStream sind schonvor Jahren angetreten, Plastikmüll auf einfache und wirkungsvolle Artund Weise zu bekämpfen: Unsere Wassersprudler sind ein zutiefstnachhaltiges und ökologisch sinnvolles Produkt. Zusätzlich sehen wires als unsere Verantwortung als führendes Unternehmen in diesemSegment, die Konsumenten aufzurütteln und zu motivieren, eigenständigTaten gegen den Plastikwahnsinn zu unternehmen.", so FerdinandBarckhahn über den Einsatz von SodaStream gegen Plastikmüll.Appell an Wirtschaft, Entscheider und Konsumenten Während derKonferenz hielt Ferdinand Barckhahn einen flammenden Appell anWirtschaft, Entscheider und Konsumenten: "It's all about change! Wirwollen die Verhaltensweisen der Verbraucher, aber auch derGetränkeindustrie verändern. Es braucht einen wirklichen Wandel, vomPET Geschäft hin zu umweltfreundlichen Alternativen. Und: Wir müssenjetzt handeln, nicht erst morgen! Wir können diese Aufgabe nicht aufzukünftige Generationen abwälzen. SodaStream ist mehr als einUnternehmen - wir sind eine Bewegung und wir nehmen unsereVerantwortung aktiv wahr."Fachtagung am 29. Mai zeigt konkrete Auswege aus der PlastikflutIn der R20-Fachtagung "Plastic Pollution & Health - Strategies for aCircular Economy" bringt SodaStream gemeinsam mit Markenbotschafterund Umweltaktivist Werner Boote (Film "Plastic Planet") sowiezahlreichen Experten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaftkonkrete Vorschläge zur Plastikreduktion ein - darunter Maßnahmen zurkontinuierlichen Reduktion von Plastikflaschen (durch sinnvolleGetränkealternativen, aber auch durch Steuern und Recycling-Pflicht)und zur Verbesserung der Kreislaufwirtschaft.Videos der Konferenz mit Arnold Schwarzenegger und SodaStream findenSie unter:https://youtu.be/H3-TZQSaYRohttps://www.youtube.com/watch?v=XBr7UF2q_2g&feature=youtu.be