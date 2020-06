Hast du’s gewusst? So viel Geld hat das Etsy-Management für Aktienrückkäufe ausgegeben!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Die Aktie von Etsy (WKN: A14P98) gehört in den letzten Wochen und Monaten gewiss zu den rasanteren Wachstumsgeschichten. Bis zum derzeitigen Aktienkursniveau von 86,51 Euro (22.06.2020, maßgeblich für alle Kurse) haben sich die Anteilsscheine, ausgehend von einem Coronatief von 30,01 Euro, fast verdreifacht. Der kleine, dynamische E-Commerce-Akteur könnte sogar zu den großen Profiteuren dieser Zeit zählen.

Insbesondere die gigantische Maskenproduktion der Self- und Handmade-Verkäufer haben gigantische Ausmaße angenommen. Das wiederum könnte zu einem Bekanntheits-Turbo der Etsy-Plattform führen, was sich wiederum in weiterem Wachstum äußert. Eine Theorie, die derzeit offenkundig die Märkte bewegt.

Etwas, das die Aktie allerdings in den letzten Jahren ebenfalls bewegt hat, sind die Aktienrückkäufe gewesen. Hand auf’s Herz: Hättest du gewusst, wie viel Geld das Management alleine seit 2017 für den Kauf eigener Anteilsscheine ausgegeben hat?

Lass uns das quantifizieren!

Das Management von Etsy ist ein reger Käufer der eigenen Aktie. Alleine im Jahre 2017 hat das Management einen Betrag in Höhe von 100 Mio. US-Dollar für den Kauf eigener Aktien ausgegeben. Eine Maßnahme, die im Jahr 2018 um weitere 200 Mio. US-Dollar ergänzt worden ist. Wie das Etsy-Management stets im Rahmen dieser Berichte betont hat, verfüge man über genügend Cash hierfür. Es scheint, als sei das das Mittel der Wahl, um an die Investoren etwas zurückfließen zu lassen.

Auch per Ende des Jahres 2019 hat man angekündigt, weitere Aktienrückkäufe innerhalb der nächsten Zeit durchführen zu wollen. Demnach wollte man für weitere rund 124,5 Mio. US-Dollar eigene Anteilsscheine kaufen und einziehen. Allerdings fanden die Aktienrückkäufe in diesem Jahr und in Zeiten des Coronavirus ein jähes Ende.

Wie das Etsy-Management nämlich im Rahmen der Präsentation der Zahlen für das erste Quartal bekannt gegeben hat, werde man die Aktienrückkäufe zunächst pausieren, um Liquidität zu behalten. Innerhalb der ersten Monate seien allerdings dennoch eigene Aktien für rund 25 Mio. US-Dollar gekauft und eingezogen worden. Durchaus ein paar bemerkenswerte Zahlen.

Leider müssen wir diese Volumina etwas einschränken: Unterm Strich hat Etsy die Aktienrückkäufe nämlich teilweise durchgeführt, um Verwässerungen vorzubeugen. So gab es Aktienvergütungen für Mitarbeiter oder auch anderweitige Verwässerungseffekte. Aber dennoch: Die Anzahl der ausstehenden Aktien konnte innerhalb der letzten Jahre von ca. 121 Mio. auf 118,6 Mio. verringert werden. Das zeigt: Ein kleines bisschen hat die Maßnahme dennoch gewirkt.

Sind Aktienrückkäufe hier sinnvoll?

Die wohl spannendere Frage ist für Investoren natürlich, ob Aktienrückkäufe bei Etsy sinnvoll sind. Das wiederum ist eine Fragestellung, die man differenzierter betrachten sollte. Und die zumindest einer Einschränkung unterliegt.

Generell sollte das Management dieser Wachstumsgeschichte zunächst immer in den Ausbau des eigenen Geschäfts investieren. Da Etsy allerdings in letzter Zeit Reverb übernommen hat und außerdem angekündigt hat, in kostenlosen Versand und Marketing zu investieren, scheinen diese Kapitalmaßnahmen lediglich on top zu kommen. Das gefällt und unterstreicht ein weiteres Mal das langfristige Denken des Managements.

Wenn die Aktienrückkaufe daher lediglich dem Abbau überschüssigen Kapitals dienen, kann man durchaus von einem sinnvollen Schritt sprechen. Grundsätzlich lohnen Aktienrückkäufe schließlich immer, wenn eine Aktie objektiv günstig ist. Wobei es eben nicht ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis sein muss, das auf eine preiswerte Bewertung schließen lässt, sondern auch der Beginn einer langfristigen Wachstumsgeschichte sein kann.

Oder, anders ausgedrückt: Etsys Aktienrückkäufe vergrößern möglicherweise mittel- bis langfristig den Anteil, den jeder Investor am Unternehmen hält. Das führt dazu, dass man überproportional vom deutlich zweistelligen Wachstum partizipiert. Entsprechend lautet die Antwort: Ja, die Etsy-Aktie könnte preiswert sein. Entsprechend machen die Aktienrückkäufe Sinn. Zumindest, wie gesagt, wenn benötigte Investitionen ins Geschäft dafür nicht auf der Strecke bleiben.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

