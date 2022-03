Hast du vor einem Jahr Aktien von Berkshire Hathaway gekauft? Herzlichen Glückwunsch, du besitzt jetzt 4 % mehr!

Vielleicht gehörst du zu einem Investorenkreis, der vor einem Jahr Aktien von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) gekauft hat. Insgesamt ein cleverer und zuletzt renditestarker Schritt. Schließlich hat die Aktie von Ende Februar 2021 bis Ende Februar 2022 um 37 % an Börsenwert zugelegt, was ohne Zweifel eine solide Performance gewesen ist.

Aber es wird noch besser. Wenn du vor einem Jahr Aktien von Berkshire Hathaway gekauft hast, so besitzt du heute sogar mehr von dem Konglomerat. Die Mathematik dahinter ist eigentlich ziemlich simpel. Das Beste ist jedoch: Das Grundprinzip dieses Mechanismus ist weiterhin nicht ausgereizt. Lass uns das ein wenig näher ausführen.

Berkshire Hathaway: 4 % mehr in einem Jahr?

Der Grund, warum du heute mehr von Berkshire Hathaway besitzt als noch vor einem Jahr, sind die Aktienrückkäufe. Warren Buffett hat im vergangenen Jahr 2021 rund 27 Mrd. US-Dollar für den Kauf eigener Aktien ausgegeben. Selbst bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 714 Mrd. US-Dollar würde man mit einem solchen Betrag rund 3,8 % der ausstehenden Aktien kaufen und einziehen können. Über das starke Jahr 2021 hinweg und mit konsequent moderat steigenden Kursen liegt der relative Anteil bei über 4 %.

Heute hältst du also mehr von Berkshire Hathaway, ohne eine einzelne Aktie gekauft zu haben. Das umfasst die verbundenen Unternehmen wie die Energy-Sparte, wo du jetzt 4 % mehr hast. Oder auch die Infrastruktur-Investitionen und selbst das börsennotierte Portfolio rund um Apple, Coca-Cola, die Bank of America oder auch die vielen anderen Aktien. Dein relativer Anteil ist heute einfach so mehr wert.

Positiv ist, dass das vom Grundsatz her weitergehen kann. Warren Buffett hat auch im Börsenjahr 2020 schließlich 24,7 Mrd. US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien gesteckt. Das heißt, dass diese Form der Kapitalrückführungen inzwischen eine Art System besitzen. Trotzdem könnte es erste Anzeichen einer Verlangsamung geben. Das Orakel von Omaha investiert schließlich lediglich in die eigenen Wertpapiere, wenn sie seiner Ansicht nach günstig und das Kapital hier gut eingesetzt ist.

Sukzessive Erhöhung der Besitzverhältnisse

Trotzdem sind die Aktienrückkäufe von Berkshire Hathaway in den vergangenen Jahren eine Konstante gewesen, wenn es um einen Teil der Rendite geht. Warren Buffett hat inzwischen einen signifikanten Anteil der ausstehenden Aktien gekauft und eingezogen und damit den Wert jeder Aktie signifikant erhöht. Mit über 146 Mrd. US-Dollar in Cash wäre die Basis für eine Fortführung gegeben.

Natürlich sind die Aktienrückkäufe im Vergleich zur Gesamtperformance des Jahres 2021 eher ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem ist die Erkenntnis entscheidend, dass dir heute relativ gesehen 4 % mehr an Berkshire Hathaway gehört als noch vor einem Jahr. Und dass die Chance besteht, dass sich das auch in 2022 oder in den nächsten Jahren weiter fortsetzt.

Der Artikel Hast du vor einem Jahr Aktien von Berkshire Hathaway gekauft? Herzlichen Glückwunsch, du besitzt jetzt 4 % mehr! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

