Hast du diese Top-Chance mit 3 % Dividendenrendite verpasst?

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Eine Top-Chance mit 3 % Dividendenrendite zu verpassen ist nicht so verwerflich? Möglich, es gibt viele Aktien in diesen Bereichen. Aber es gibt nur ein Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH), das derzeit mit einem starken Dividendenwachstum das Segment der ausschüttenden Aktien ordentlich durcheinanderbringt.

Die Frage, ob man diese Top-Chance verpasst hat, ist daher womöglich überaus relevant. Doch zunächst die gute Nachricht: Nein, für Foolishe Investoren bleibt diese Chance auch weiterhin bestehen.

Top-Chance mit 3 % Dividendenrendite im Blick!

Innovative Industrial Properties besitzt derzeit nämlich noch immer über 3 % Dividendenrendite. Mit Blick auf einen derzeitigen Aktienkurs von 199,59 US-Dollar und einer Quartalsdividende in Höhe von 1,75 US-Dollar je Aktie liegt die Ausschüttungsrendite derzeit bei 3,50 %. Das ist ein Niveau, das noch immer eine Menge Potenzial für passives Einkommen bietet.

Zumal der US-Cannabis-REIT zuletzt gezeigt hat, dass es sich wirklich um eine Top-Chance mit einem starken Dividendenwachstum handelt. Erst vor wenigen Tagen verkündete das Management die Anhebung der Dividende von zuvor 1,50 auf 1,75 US-Dollar. Mit einer Erhöhung von 16,7 % ist das ein wirklich solides Wachstum im Quartalsvergleich.

Aber auch andere Kennzahlen unterstreichen, dass die Top-Chance Innovative Industrial Properties derzeit nicht vorbeigezogen ist. Bei Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,85 US-Dollar auf bereinigter Basis liegt das Kurs-FFO-Verhältnis im Moment bei ca. 27. Ein Bewertungsmaß, das für ein deutlich zweistelliges Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie zuletzt wirklich nicht zu teuer erscheint.

Unternehmensorientiert gibt es ein solides Fundament für weiteres Wachstum. Schließlich besitzt der Cannabis-REIT im Moment knapp über 100 verschiedene Immobilien. Jeder Zukauf dürfte sich daher auch weiterhin sehr direkt auf die Funds from Operations je Aktie auswirken. Wobei das Wachstum, wie für einen REIT typisch, in Teilen mit einer Verwässerung finanziert ist.

Günstige Bewertung für starkes Wachstum!

Innovative Industrial Properties ist daher weiterhin eine spannende Dividendenaktie. Oder: Eine Top-Chance mit über 3 % Dividendenrendite. Schon die Ausschüttungsrendite von 3,5 % verdeutlicht ein solides Bewertungsmaß. Aber auch die anderen Kennzahlen zeigen für eine Dividendenwachstum eigentlich ein sehr faires Niveau. Entscheidend ist, das Wachstum mittel- bis langfristig aufrechtzuerhalten. In den vergangenen Quartalen hat das Management hier nicht enttäuscht.

Deshalb verdient Innovative Industrial Properties auch jetzt noch einen näheren Blick. Wann erhalten Einkommensinvestoren schon die Chance, eine so klare und erfolgserprobte Dividendenwachstumsaktie zu einem solchen Bewertungsmaß zu kaufen? Das ist, trotz möglicher Risiken, doch eher selten der Fall.

Der Artikel Hast du diese Top-Chance mit 3 % Dividendenrendite verpasst? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022