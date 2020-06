Hast du 1.000 Dollar zum Investieren? Milliardäre kaufen diese 3 Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Du könntest 100 verschiedene Analysten fragen, was sie über den Kauf und Verkauf von Aktien während COVID-19 denken, und erhältst vielleicht 100 verschiedene Meinungen. Das ist das Tolle an der Nachverfolgung von Hedgefonds. Man kann sehen, wo Smart Money hineingesteckt wird, und man kann sehen, ob Manager meinen, was sie sagen. Wenn du 1.000 Dollar zum Investieren hast, könnte jetzt eine großartige Gelegenheit sein, eine Position zu initiieren, und Milliarden-Dollar-Hedgefonds-Manager haben Aktien von IDEXX Laboratories (WKN: 888210), Goodyear Tire (WKN: 851204) und Starbucks (WKN: 884437) gekauft.

Tierliebe während der Pandemie

Möglicherweise erkennst du IDEXX Laboratories nicht wieder, aber wenn du Tierbesitzer bist, besteht die Möglichkeit, dass sich deine Wege mit den Produkten oder Dienstleistungen von IDEXX bereits gekreuzt haben. IDEXX ist führend bei Innovationen im Bereich der Gesundheitsfürsorge für Haustiere, mit einer Liste von diagnostischen Produkten und Dienstleistungen, die die Fähigkeiten von Tierärzten verbessern. Hier sind einige Gründe, warum Bridgewater Associates, ein Fonds mit einem Portfoliowert von über 5 Milliarden Dollar, im ersten Quartal Aktien gekauft haben könnte.

IDEXX ist eine der wenigen Aktien, die den S&P 500 in den letzten drei Monaten übertroffen haben, als COVID-19 den Globus eroberte, aber das Unternehmen rechnet damit, im zweiten Quartal einige Schmerzen zu verspüren, da einige Menschen die Tierpflege aufgeschoben haben. Dennoch ist ein faszinierender Trend im Gange, der nach COVID-19 für IDEXX tatsächlich einen Schub bedeuten könnte. Die Tieradoption und die Pflege von Haustieren hat während der Pandemie zugenommen, und diese neueren Haustierbesitzer werden mit ziemlicher Sicherheit auf die Tiergesundheitspflege zurückgreifen müssen. Bereits jetzt haben die Ausgaben der Amerikaner für Haustiere im Jahr 2019 einen Rekordhöchststand von 95,7 Milliarden Dollar erreicht, und zu keinem Zeitpunkt in den letzten 25 Jahren gab es einen Rückgang der Ausgaben der amerikanischen Haustierindustrie im Jahresvergleich.

Neben der steigenden Akzeptanz und den zusätzlichen Tierbesitzern könnten sich die immateriellen Vermögenswerte von IDEXX verbessern, wenn sich Tierärzte in den gesamten USA an das Unternehmen wenden, um hilfreiche Produkte und Dienstleistungen zu erhalten, die Tierärzte und Verbraucher während der COVID-19-Kampagne schützen. IDEXX verfügt dank seines Netzwerks von Referenzlabors über einen Kostenvorteil und hat einen Wettbewerbsvorteil durch die hohen Wechselkosten – beides Vorteile, die dazu beitragen werden, den COVID-19-Sturm zu überstehen. Hier ist, was wir mit Sicherheit wissen: Die Amerikaner lieben ihre Haustiere und sie geben mehr denn je für sie aus. Das bedeutet, dass IDEXX eine langfristige Wachstumsgeschichte hat, die COVID-19 nur vorübergehend verlangsamen kann.

Im Leerlauf stecken geblieben

Während IDEXX Laboratories in den vergangenen drei Monaten den S&P 500 übertraf, hat Goodyear Tire, ein Hersteller von Reifen für Autos, Lastwagen und Flugzeuge, seine Produktion in Amerika und Europa vorübergehend eingestellt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr zweistellige Rückgänge in der Automobilproduktion und im Umsatz. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, bedeutet mehr Amerikaner, die wegen Social-Distancing-Maßnahmen zu Hause bleiben, weniger Reifen auf der Straße und weniger gefahrene Kilometer – schlechte Nachrichten, wenn du ein Unternehmen bist, das Reifen verkauft. Vielleicht hat der Manager von Appaloosa Management, David Tepper, im ersten Quartal eine Position bei Goodyear Tire initiiert, weil man kauft, wenn andere Angst haben.

Angesichts der Tatsache, dass COVID-19 Autos von den Straßen fernhält und der nordamerikanische Automobilherstellungsmarkt stagniert, ist es leicht, Goodyear Tire gegenüber pessimistisch zu sein. Das Unternehmen könnte jedoch überverkauft sein, weil viele Investoren nicht erkennen, dass der Großteil des Umsatzes von Goodyear Tire von Ersatzreifen und nicht von großen Automobilherstellern stammt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Schwerpunkt auch auf Reifen mit einer Größe von mehr als 17 Zoll gelegt, die wesentlich höhere Gewinne als kleinere Reifen bieten. Tatsächlich schätzt die Branche, dass die Gewinnspanne pro Reifen für einen Verbraucher-Ersatzreifen, der größer als 17 Zoll ist, fast viermal so groß ist wie bei Verbraucher-Ersatzreifen, die kleiner als 17 Zoll sind.

Goodyear Tire wurde durch COVID-19 zweifellos gebremst, und die Finanzergebnisse für das zweite Quartal werden schwach ausfallen. In Anbetracht der folgenden Punkte könnte das Unternehmen jedoch überverkauft sein: Seine globalen Produktionsanlagen werden bald wieder in Betrieb genommen, wenn sie es nicht bereits sind, es hat ein wachsendes Geschäft für Reifen, die größer als 17 Zoll sind, es verfügt über 3,6 Milliarden Dollar an Cash und verfügbarer Liquidität, um COVID-19 zu überstehen, und es sieht vorteilhafte Trends bei den Preisen im Vergleich zu den Rohstoffkosten.

Immer noch eine Wachstumsstory

Starbucks ist sicherlich ein bekannter Name in den USA und es ist der absolut führende Kaffeespezialitäten-Einzelhändler, aber das bedeutet nicht, dass das Unternehmen keine Wachstumsstory hat – weit davon entfernt. Es hat nicht nur immer noch eine Wachstumsstory, das Unternehmen wird auch weit besser positioniert sein, um COVID-19 zu überleben, als kleinere Konkurrenten, und diese beiden Gründe könnten ausschlagggebend dafür sein, dass Ken Fisher und sein Fisher Asset Management Fonds im ersten Quartal ein Stückchen der Aktien erbeutet haben.

Kehren wir zu den Wachstumsstorys zurück. Langfristig gesehen hat der Kaffeekönig in den Schwellenländern immer noch ein großes internationales Wachstumspotenzial und kann mit neuen Plattformen und Produkten sogar in neue Kanäle hineinwachsen. Er hat sogar immer noch eine US-Wachstumsstory, da er unter anderem neue Ladenformate wie Premiumstandorte, Drive-Thru Only und Kioske aufbauen könnte. Es gibt auch eine Weiterentwicklung der Speisekarte mit neuen Kaltgetränken, Gesundheits- und Wellness-Optionen und sogar neue Lieferpartnerschaften.

Was ebenfalls großartig daran ist, Starbucks in einer Zeit der Unsicherheit zu kaufen, ist einfach die massive Größe und Liquidität des Unternehmens, um nicht nur den COVID-19-Sturm zu überstehen, sondern noch mehr Druck auf kleinere Konkurrenten mit wettbewerbsfähigeren Preisen auszuüben. Die Aktienmärkte werden sich erholen, aber nicht alle Unternehmen werden die kurzfristigen Auswirkungen des COVID-19-Sturms überleben. Du könnest jedoch in Starbucks investieren und trotzdem nachts gut schlafen.

Die Gelegenheit klopft an

COVID-19 ist eine tragische Entwicklung für den gesamten Planeten, und seine finanziellen Auswirkungen werden im zweiten Quartal stark zu spüren sein. Angesichts der Volatilität an den Aktienmärkten und der großen Unsicherheit, der sich Investoren gegenübersehen, wenn du gerade 1.000 Dollar zu investieren hast, IDEXX, Goodyear Tire und Starbucks werden von milliardenschweren Hedgefonds-Managern aufgespürt. Es ist verständlich, warum.

The post Hast du 1.000 Dollar zum Investieren? Milliardäre kaufen diese 3 Aktien appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Während eines Marktcrashs Aktien günstig kaufen

Viele Anleger sind nervös, wenn Kurse nachgeben oder sogar abstürzen. Für langfristig eingestellte Anleger kann solch ein Szenario jedoch eine großartige Einstiegs-Chance darstellen. Und sie legen damit den Grundstein für ein mögliches Vermögen mit Aktien.

Jetzt: unsere Top Liste der Aktien, die sich aktuell zum Kauf anbieten – Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, gesunden Bilanzen und der Chance auf Kursverdopplung.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.



Daniel Miller besitzt keine deer erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Idexx Laboraties und Starbucks.

Dieser Artikel wurde von Daniel Miller auf Englisch verfasst und am 25.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020