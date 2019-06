Hasswelle überrollt Kommunen - Repräsentative Umfrage: Zahl der körperlichen Angriffe auf Bürgermeister und Gemeinderäte nimmt zu! 2 von 3 Kommunen hatten direkten Kontakt mit Reichsbürgern! (FOTO)

Berlin (ots) -In jeder zwölften Stadt und Gemeinde in Deutschland sindMitarbeiter oder Amtsträger Opfer körperlicher Gewalt im Amtgeworden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Magazins KOMMUNAL.Demnach hat sich die Zahl der Gewaltattacken innerhalb von zweiJahren um 25 Prozent erhöht. Im Jahr 2017 gaben bei einer gleichenErhebung des Magazins sechs Prozent aller Kommunen an, dassBürgermeister, Mitarbeiter oder Gemeinderäte angegriffen wurden,jetzt sind es acht Prozent. Ähnlich wie damals sindBürgermeisterinnen und Bürgermeister besonders häufig betroffen."Rund 2 Prozent der gut 11.000 Stadtoberhäupter in Deutschland hatGewalt bereits am eigenen Leib erfahren müssen", erläutertKOMMUNAL-Chefredakteur Christian Erhardt die Ergebnisse. Immer wiederwerden auch Stadt- und Gemeinderäte sowie Verwaltungsmitarbeiter vonBürgern körperlich angegriffen."Vier von zehn Kommunen haben zudem mit verbalen Drohungen zukämpfen", so Erhardt. Dabei machen Beschimpfungen in den sozialenNetzwerken etwa die Hälfte aller Fälle aus. "Aber auch im direktenGespräch und auf Veranstaltungen rasten immer häufiger Bürger aus,drei von vier Betroffenen berichten uns über solch persönlicheverbale Bedrohungen," fasst Christian Erhardt die Ergebnisse derUmfrage zusammen. Hassbotschaften verlassen somit immer häufiger dieAnonymität der sozialen Medien und werden offen und persönlich anMitarbeiter und Ehrenamtliche in der Kommune gerichtet.Besonders in den Fokus gerückt sind Kontakte mit selbsternanntenReichsbürgern, also meist rechtsextremen Personen, die die Existenzder Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und Kommunen seitlängerer Zeit mit Anfragen belästigen und die Verwaltungen lahmlegenwollen. In der KOMMUNAL-Umfrage gaben 65 Prozent aller Bürgermeisteran, dass sie bereits Kontakt mit solchen Reichsbürgern hatten. Infast jedem dritten Rathaus wurden die oft bewaffneten Reichsbürgerpersönlich vorstellig. Besonders betroffen von dem Problem sinddemnach Kommunen in den ostdeutschen Bundesländern. Hier liegt derAnteil bei 81 Prozent, in Brandenburg gar bei 90 Prozent allerKommunen.Zurückgegangen sind laut der Analyse die Zahl der Bedrohungen imZusammenhang mit der Flüchtlingspolitik der Kommunen. Bei der erstenErhebung zum Thema im Jahr 2017 gaben 47 Prozent der Bürgermeisteran, deshalb beschimpft oder beleidigt worden zu sein. In deraktuellen Erhebung sank der Wert leicht auf 41 Prozent. Auch hierliegen die Werte in den ostdeutschen Bundesländern weiter deutlichhöher (52%) als in den westdeutschen Ländern (39 %). Erfreulich istdie Entwicklung in Bayern, wo mit 28 % vergleichsweise wenigeKommunen Bedrohungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitikverzeichnen."Die Gefahr durch Rechtsextremisten ist nicht gebannt, ihreErscheinungsform hat sich nur verändert. Die Hasswelle wegen derFlüchtlingspolitik der Kommunen legt sich, dafür treten immer mehrReichsbürger in Erscheinung", fasst Christian Erhardt die Situationin den Rathäusern zusammen. Gleichzeitig erlebten Mitarbeiter undEhrenamtliche, wie die Gewaltbereitschaft weiter steige. "Die verbaleRadikalisierung hat einen Punkt erreicht, bei dem es einigen logischerscheint, dass aus dem Sagbaren nun das Machbare, das Handeln folgt.Die Radikalisierung der sprachlichen Auseinandersetzung ist derWegbereiter für körperliche Gewalt gegenüber Ehrenamtlichen undHauptamtlichen. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, dürfte dahergerade bei Ehrenamtlichen weiter massiv sinken", fasst derKOMMUNAL-Chefredakteur die Stimmung in den Kommunen zusammen.Hinweis für Redaktionen: Die Veröffentlichung ist frei unterNennung der Quelle: "Magazin KOMMUNAL" bzw. online der Quelle:www.kommunal.deErläuterung der Umfragezahlen:Die Ergebnisse beruhen auf den Angaben von 1055 Bürgermeistern,die das Magazin KOMMUNAL in der Zeit vom 13. Bis 19. Juni 2019befragt hat. Die Stichprobe von Bürgermeistern ist einrepräsentatives Abbild der Gesamtheit aller Bürgermeister (11.100) inDeutschland.Hintergrund: KOMMUAL ist Europas größtes Magazin fürBürgermeister, Kommunalpolitiker und leitende Verwaltungsmitarbeiter.Es erscheint in einer monatlichen Auflage von gut 100.000 Stück.Pressekontakt:Gerne stellen wir Ihnen sämtliche Fragen und Antworten übersichtlichals Grafiken zur Verfügung. Wenden Sie sich dazu bitte per Mail an:C.Erhardt@kommunal.de oder telefonisch unter: 030 81450 -1240Original-Content von: KOMMUNAL, übermittelt durch news aktuell