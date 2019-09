Hasso-Plattner-Institut zeichnet die besten IT-Nachwuchsingenieure aus (FOTO)

Potsdam (ots) -Gleich vier Master- und drei Bachelorstudierende haben an dergemeinsamen Digital-Engineering-Fakultät des Hasso-Plattner-Instituts(HPI) und der Universität Potsdam (UP) ihr Informatikstudium mit derTraumnote 1,0 abgeschlossen. Damit gehören sie zu den bestenIT-Nachwuchsingenieuren Deutschlands!Mehr als 300 Gäste nahmen am Festakt und der Zeugnisübergabe teil- die Absolventen zu diesem besonderen Anlass traditionell gekleidetmit Talar, Barett und Schärpe. Die Festrede hielt in diesem JahrChris Boos, CEO arago GmbH. Boos ist Experte im Bereich derKünstlichen Intelligenz und steht als Mitglied des Digitalrats derBundesregierung beratend bei Digitalisierungsthemen zur Seite. Ergratulierte den insgesamt 56 Master- und 67 Bachelorabsolventen ganzherzlich.Die besten Absolventen zeichnete HPI-Direktor Prof. Dr. ChristophMeinel im Beisein von Prof. Dr. Robert Seckler, Vizepräsident fürForschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der UP, jeweils mit einerMedaille aus. Die besten Bachelorabsolventen erhielten ein Stipendiumfür ein Masterstudium am HPI in Höhe von 500 Euro über 12 Monate. Diebesten Masterabsolventen, die eine Promotion am HPI anschließen,zeichnete der HPI-Direktor mit einer Geldprämie von jeweils 1.500Euro aus. Die meisten HPI-Absolventen schlagen in der IT-BrancheKarrierewege wie die eines Software-Architekten, Projektleiters oderChief Technology Officers (CTO) ein, gründen eigene Unternehmen oderstreben eine wissenschaftliche Karriere an.Hinweis für RedaktionenFotos der Absolventen stellt Ihnen die Pressestelle auf Anfragegerne zur Verfügung: presse@hpi.de.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell