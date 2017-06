Hasso-Plattner-Institut und Didacta Verband vereinbaren Kooperation im Bildungsbereich

Berlin (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) und der DidactaVerband der Bildungswirtschaft (DV) möchten die Chancen derDigitalisierung für den Bildungsbereich besser nutzbar machen. Heutevereinbarten sie in Berlin eine Kooperation mit den Zielen,Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte zu entwickeln undbereitzustellen sowie Modelle für digitale Infrastrukturlösungen zugestalten.Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit sind digital-gestützteBildungsmaßnahmen für Lehrkräfte, die über die HPI-Plattform"mooc.house" zur Verfügung gestellt werden. Zudem möchten die Partnerim Kontext des HPI-Fachbeirats "Cloud-Strukturen und -Dienste" ihrFachwissen über technische Infrastrukturen für Bildungseinrichtungenbündeln."Um die digitale Bildung in Deutschland voranzubringen, brauchenwir den intensiven Dialog aller Beteiligten", so Professor ChristophMeinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts (HPI). Er freue sichauf einen noch engeren Austausch mit dem Didacta Verband derBildungswirtschaft (DV). Von der Kooperation würden beide Seitenprofitieren. Das HPI von der Expertise der verschiedenenBildungsbranchen und der DV umgekehrt von der IT-Kompetenz des HPIund den HPI-Bildungsplattformen.Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Präsident des Didacta Verbandesder Bildungswirtschaft: "Neue Technologien verbessern dieBildungsqualität nicht automatisch. Die Bildung in der digitalen Weltgelingt nur, wenn die Technik der Pädagogik folgt. Mit demHasso-Plattner-Institut haben wir einen starken, gleichgesinntenPartner gefunden. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, Inhalte undTechnologien so zusammenzufügen, dass sie einen Mehrwert fürBildungsprozesse bieten."Pressekontakt:Hasso-Plattner-InstitutChristiane RosenbachTel. 0331-5509-119Christiane.Rosenbach@hpi.deDidacta Verband der BildungswirtschaftThorsten TimmerarensTel. 06151-35215-13timmerarens@didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell