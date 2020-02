Hasso-Plattner-Institut eröffnet neues Forschungskolleg an der University of California, Irvine

Potsdam (ots) - Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) freut sich, die Eröffnungeiner neuen Außenstelle der HPI Research Schools für Doktoranden an derUniversity of California in Irvine (UCI) bekannt zu geben. Die UCI ist bekanntfür ihre akademischen Leistungen und die hohe Qualität ihrer Ausbildung. Bis zu15 UCI-Stipendiaten werden künftig gemeinsam von acht UCI-Professoren betreutund eng in die Forschungsaktivitäten des HPI eingebunden. Ziel der neuen "HPIResearch School in Machine Learning and Data Science at UC Irvine" ist es, dieForschungs- und Ausbildungsaktivitäten in diesen Bereichen zwischen den beidenführenden Universitäten zu fördern.Das "HPI at UCI" wird Teil des HPI-Forschungsnetzwerks sein, zu dem bereits zweiHPI Research Schools mit Sitz in Potsdam und Niederlassungen in China, Israelund Südafrika gehören. Das Netzwerk bietet Postdoktoranden und Doktoranden einhervorragendes Forschungsumfeld und eine enge Betreuung. Alle Stipendiatenwerden gemeinsam von mehreren Professoren betreut, nicht nur von ihrem primärenDoktorvater. Die Mitglieder haben auch die Möglichkeit, ihre Forschungsprojekteeinmal wöchentlich in einem gemeinsamen Kolloquium zu diskutieren. Zweimal imJahr treffen sie sich zu zweitägigen Teamveranstaltungen, in denen sie ihreForschung vertiefen. Sie nehmen auch an wissenschaftlichen Workshops undSymposien teil."Wir freuen uns, dass die University of California in Irvine unsereGraduiertenschule bei der Ausbildung vielversprechender junger Informatiker undDatenexperten ergänzt", sagt HPI-Direktor Professor Christoph Meinel. "Das neueHPI-Zentrum an der UCI wird es hochbegabten Informatikern ermöglichen, gemeinsamProjekte in den wichtigen Bereichen der Datenwissenschaft und des maschinellenLernens zu untersuchen und eng zusammenzuarbeiten."Professor Felix Naumann sagt: "Die Zusammenarbeit mit der UCI ist eine großeChance, unseren Forschungsschwerpunkt in den datengesteuerten Wissenschaften zuerweitern. Die UCI gehört zu den Spitzenuniversitäten in diesem Bereich und wiralle freuen uns sehr auf zukünftige Kooperationsmöglichkeiten"."Wir freuen uns über die Gelegenheit, die Fragen weiter zu untersuchen, die sichaus der Anwendung von maschinellem Lernen auf wichtige wissenschaftliche,kommerzielle und gesellschaftliche Probleme ergeben", sagt Professor ErikSudderth, der die Lehrstühle Informatik und Statistik an der Donald-Bren-Schulefür Informations- und Computerwissenschaften leitet und als Direktor des HPI ander UCI fungieren wird. "Wir werden mit unseren Kollegen am HPIzusammenarbeiten, um Künstliche Intelligenz anpassungsfähiger, sicherer undnutzerzentrierter zu machen.""Diese internationale Zusammenarbeit schafft eine beispielloseForschungsumgebung für die Erforschung von KI-, die einen positiven Einfluss aufunsere Welt haben", sagt Professor Marios Papaefthymiou, Dekan derDonald-Bren-Schule für Informations- und Computerwissenschaften. "Ich freue michauf die Ergebnisse dieser Partnerschaft zwischen zwei der weltweit führendenForschungs- und Bildungseinrichtungen im Bereich der Computer- undInformationstechnologie."Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit demBachelorstudiengang "IT-Systems Engineering" bietet die gemeinsameDigital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam eindeutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftlichesInformatikstudium an, das von derzeit rund 600 Studierenden genutzt wird. In denvier Masterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankings belegt dasHPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of Design Thinking, Europas ersteInnovationsschule für Studenten nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietetjährlich 240 Plätze für ein Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 20 Professorenund über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen IT-Fachgebieten, aberauch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellenin Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sinddie Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen füralle Lebensbereiche.Pressekontakt:Pressekontakt: presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22537/4530916OTS: HPI Hasso-Plattner-InstitutOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell