"Hasskriminalität" im Netz: Aufklärung und effektive Strafverfolgung statt Einschränkung der Freiheitsrechte

Berlin (ots) - Stellungnahme des Fachbereichs "Informatik undGesellschaft" der Gesellschaft für Informatik zum Referentenentwurffür ein "Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialenNetzwerken" (NetzDG)Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist die größte undwichtigste Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen Raumund sieht sich in der Verantwortung, Diskurse über gesellschaftlicheAuswirkungen der Informations- und Kommunikationstechnik mit derÖffentlichkeit zu führen. Die Debatte um "Hasskriminalität" imInternet ist eng verbunden mit der zunehmenden Bedeutung sozialerNetzwerke im öffentlichen Meinungsdiskurs. Mit dem Referentenentwurffür ein "Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialenNetzwerken" (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) sollen den Betreibern vonInternetplattformen Vorgaben für das Beschwerdemanagement gemacht,eine regelmäßige Berichtspflicht auferlegt und Fristen für dieLöschung rechtswidriger strafrechtsrelevanter Inhalte gesetzt werden.Das Gesetz sieht zudem Bußgeldvorschriften vor für den Fall, dassdiese nicht eingehalten werden.Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Deshalb begrüßt die GIgrundsätzlich die Bemühungen von Politik und Wirtschaft, gegenrechtswidrige und strafbare Inhalte im Netz vorzugehen. DerReferentenentwurf für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) istaus Sicht der GI allerdings - bis auf die Informationspflicht fürUnternehmen - äußerst kritisch zu bewerten, da es Freiheitsrechtemassiv einschränkt und große Rechtsdurchsetzungsprobleme mit sichbringt. Die GI fordert deshalb, das Gesetz zu verwerfen. DieBundesregierung sollte stattdessen folgende Maßnahmen ergreifen:1. Die Rechtsdurchsetzung bestehender Gesetze soll denStrafverfolgungsbehörden und Gerichten mit der entsprechendenExpertise vorbehalten bleiben.2. Gesellschaftliche Akteure, die mit ihrem Engagement einelebendige, auf demokratischen Werten basierenden Debattenkultur imNetz stärken, müssen besser unterstützt werden.3. Eine rechtskonforme Debattenkultur im Internet muss mitBildungs- und Informationsangeboten gefördert werden.4. Es müssen Empfehlungen für oder gegen die Nutzung bestimmter"social media"-Angebote ausgesprochen werden - analog zur Empfehlungdes Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fürBrowsernutzung.5. Die Betreiber von Internetplattformen müssen anderweitigverpflichtet werden, die Transparenz ihrer Netzwerkaktivitäten zuerhöhen z.B. indem diese regelmäßig Transparenzberichte erstellen(beanstandete Inhalte / gelöschte Inhalte / Datum der Anzeige / Datumder Löschung / Grund der Löschung).Stefan Ullrich, der Sprecher der GI-Fachgruppe "Informatik undEthik": "Der juristisch wie linguistisch schwammige Begriff der'Hasskriminalität' im Entwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzesöffnet der Einschränkung von Freiheitsrechten Tür und Tor. Und wirsehen große Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzung des Gesetzes.Denn die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz scheitert nicht anfehlenden Gesetzen, sondern an Fragen der Zuständigkeit sowie an derpersonellen wie technischen Ausstattung derStrafverfolgungsbehörden."Die GI sieht es zudem als äußerst kritisch an, dass dieRechtsdurchsetzung auf Unternehmen verlagert und damit privatisiertwird. Agata Królikowski, Präsidiumsmitglied der GI: "Wenn die Prüfungvon rechtswidrigen Inhalten den Unternehmen überlassen wird undentsprechende Bußgelder bei Nicht-Löschung drohen, ist davonauszugehen, dass Meinungsäußerungen eher gelöscht werden, ohne dasseine Prüfung nach Strafbarkeitskriterien erfolgt."Die Gesellschaft für Informatik hält ihre Mitglieder an, sichnicht nur an geltendes Recht zu halten, sondern darüber hinaus ihrHandeln an moralischen Prinzipien auszurichten, wie siebeispielsweise in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)formuliert sind. Neben der Menschenwürde und denPersönlichkeitsrechten sind es insbesondere die Freiheitsrechte, dieeine lebenswerte Gesellschaft prägen. Die GI sieht insbesondere dieTeile des Gesetzesentwurfs kritisch, die diese Freiheitsrechte massiveinschränken und kritisiert, dass Plattformbetreibende für moralischeVerfehlungen einzelner User in juristische Haftung genommen werdensollen.Jens-Martin Loebel, Sprecher des GI-Fachbereichs "Informatik undGesellschaft": "Anstatt gesellschaftliche Diskurse im Internet durchneue Gesetze einzuschränken, sollten Parlament und Regierung mit derZivilgesellschaft den etwas anstrengenderen Weg der Aufklärung undBildung beschreiten. Vor allem bedarf es einer guten Medienkompetenz,die als eigene Kompetenz neben den technischen Kompetenzen und einerinformatischen Grundbildung steht."Die Stellungnahme der Gesellschaft für Informatik zumReferentenentwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes finden Sie unterfolgendem Link: www.gi.de/Stellungnahme_NetzDGÜber die Gesellschaft für Informatik e.V.Die Gesellschaft für Informatik e.V. 