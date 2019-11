"Hassjünger" erzählt die Geschichte zweier Aussteiger Nach Festivalerfolgen ist die Dokumentation nun im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek zu sehen (FOTO)

Stuttgart (ots) - In einer komplexen Welt fallen einfache Antworten auffruchtbaren Boden. Pegida, Salafisten, Reichsbürger, IS-Anhänger, Neo-Nazis, dieIdentitären, "die wahre Religion" - sie haben eines gemeinsam: ein Dogma, dasAndersdenkende abwertet und die eigene Ideologie zur absoluten Wahrheit erhebt.Die Regisseure Julia Knopp und Maximilian Damm erzählen im Dokumentarfilm"Hassjünger. Wir waren Extremisten" die Geschichte zweier Aussteiger: EinEx-Salafist und ein Ex-Neo-Nazi stellen sich ihrer Vergangenheit. Zu sehen istdie 60-minütige SWR Koproduktion in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22.November 2019 um 0:45 Uhr im SWR Fernsehen und ab 20. November 2019 um 16 Uhr inder ARD Mediathek.Warum werden Menschen radikal? Der Film begleitet die zwei Aussteiger DominicSchmitz und Felix Benneckenstein. Beide waren jahrelang Anhänger einer Ideologieund mischten in den jeweiligen Szenen ganz oben mit: Felix Benneckenstein warüberzeugter Neo-Nazi, Dominic Schmitz radikaler Salafist. Sie haben sichaufgegeben, um in einer Ideologie eine vermeintliche Identität zu finden. Invöllig unterschiedlichen Gruppierungen und doch ähnlich in der Biographie.Anhand ihrer Erfahrungsberichte stellt der Film die Frage: Warum werden Menschenradikal? Und: Wie entsteht Hass? Was ist so anziehend an extremistischenWeltbildern? Und wie wird man zum Extremisten?Drohungen der alten Kameraden und Brüder Beide Protagonisten kamen nach Jahren,in denen sie in den Szenen aktiv waren, ins Grübeln: die wachsende Aggressivitätund Gewaltbereitschaft der Salafisten einerseits, die verworrene Argumentationdes Holocaust-Revisionismus andererseits ließen sie ihre Weltanschauungenhinterfragen. Ein Prozess der Distanzierung setzte ein und 2010 stiegen beideendgültig aus den Gruppierungen aus - mit allen Konsequenzen. Der Filmbeschreibt den Weg beider Protagonisten in die Szenen bis hin zu ihrem Ausstieg.Da erwartete sie ein persönliches und soziales Loch: keine Freunde mehr, dasVerhältnis zur Familie, die sie über Jahre vor den Kopf gestoßen hatten,zerrüttet, beide ohne Job. Dazu die Drohungen der alten Kameraden und Brüder.Beide werden bis heute bedroht. Sie halten ihren Wohnort geheim und bewegen sichnur unter äußerster Vorsicht in der Öffentlichkeit. Zeitweise standen sie unterPersonenschutz."Hassjünger" ist der Diplomfilm der Regisseure Julia Knopp und Maximilian Damm -entstanden an der Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit dem SWR.Nach einer erfolgreichen Festivaltour, unter anderem beim SWR Doku Festival, derFilmschau Baden-Württemberg, dem Kasseler Dokfest und auf dem InternationalenHuman Rights Festival in Berlin, wird der Dokumentarfilm am 22. November 2019 um00:45 Uhr im SWR erstmals im Fernsehen gezeigt und ist ab 20. November 2019 um16 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen.Fotos über www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/hassjuengerPressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4445412OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell