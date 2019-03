Hasselblad Foundation Award-Preisträger 2019: Daido Moriyama

Finanztrends Video zu



Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Hasselblad Foundationfreut sich, bekannt zu geben, dass der japanische Fotograf DaidoMoriyama den internationalen Fotografiepreis der HasselbladFoundation 2019 in Höhe von 1.000.000 SEK (ca. 110.000 USD) erhält.Die Preisverleihung findet am 13. Oktober 2019 in Göteborg, Schweden,statt. Am 14. Oktober wird ein Symposium abgehalten, gefolgt von derEröffnung einer Ausstellung über Moriyamas Werk im Hasselblad Centerund der Veröffentlichung eines neuen Buches über den Künstler, das imVerlag der Buchhandlung Walther König erscheint.Zur Anzeige der Multimedia-Pressemitteilung klicken Sie bittehier: https://www.multivu.com/players/uk/8507051-hasselblad-award-winner-daido-moriyama/Zitat der Stiftung zum Hasselblad Award-Preisträger 2019, DaidoMoriyama:"Daido Moriyama ist einer der renommiertesten japanischenFotografen, der für seine radikale Herangehensweise an Medium undMotiv bekannt ist. Moriyamas Bilder verfolgen einen sehr subjektiven,aber authentischen Ansatz. Seine Arbeit spiegelt eine raue Vision desStadtlebens mit seinem Chaos des Alltags und ungewöhnlichenCharakteren wider und nimmt einen einzigartigen Raum zwischenIllusion und Realität ein. Moriyama wurde zum prominentestenKünstler, der aus der kurzlebigen, aber zutiefst einflussreichenProvoke-Bewegung hervorging, die eine wichtige Rolle dabei spielte,die Fotografie von der Tradition zu befreien und die Natur desMediums zu hinterfragen. Sein mutiger, kompromissloser Stil hat dazubeigetragen, dass die japanische Fotografie im internationalenKontext eine breite Anerkennung gefunden hat. Beeinflusst vomFotografen William Klein, den Schriften von Jack Kerouac und JamesBaldwin und dem experimentellen Theater von Sh?ji Terayama, hatMoriyama wiederum nachfolgende Generationen von Fotografeninspiriert, nicht nur in Japan, sondern auch auf der ganzen Welt."Die Jury des Hasselblad Awards, die ihren Vorschlag dem Vorstandder Hasselblad Foundation vorgelegt hat, bestand aus:Paul Roth, VorsitzenderKurator und Direktor, Ryerson Image Centre, TorontoAnn-Christin BertrandKuratorin, C/O Berlin Foundation, BerlinSusanna BrownKuratorin, Fotografien, Victoria & Albert Museum, LondonKristen LubbenGeschäftsführerin, Magnum Foundation, New YorkThyago NoguieraKurator, Instituto Moreira Salles, São Paulo"Daido Moriyamas Darstellung des Lebens ist unzensiert und er hatkeine Angst vor dem Hässlichen und dem Schönen. Er ist wirklich einbahnbrechender Fotograf und eine Inspiration für Menschen aus vielenkreativen Bereichen, nicht nur innerhalb der Kunst- undFotografiebranche. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mitDaido Moriyama und seinem umfangreichen Sortiment an Bildern undPublikationen und hoffen, den Reichtum seiner kontinuierlichen,obsessiven Auseinandersetzung mit der Welt sowohl in unsererkommenden Ausstellung als auch in unserem Katalog vermitteln zukönnen", so die Kuratoren der Hasselblad Foundation, Sara Walker undLouise Wolthers.Informationen zur Hasselblad FoundationDie Hasselblad Foundation wurde 1979 gemäß den Bestimmungen desTestaments von Erna und Victor Hasselblad gegründet. Der Zweck derStiftung ist die Förderung von Bildung und Forschung in derFotografie und den Naturwissenschaften. Der jährliche internationalePreis der Stiftung für herausragende Leistungen in der Fotografiegilt als einer der renommiertesten Fotografiepreise weltweit.Jenny Blixt+46(0)317782154jenny.blixt@hasselbladfoundation.org (file://10.86.178.63/TempXE/jenny.blixt@hasselbladfoundation.org)Photo -https://mma.prnewswire.com/media/832562/Hasselblad_Foundation.jpgOriginal-Content von: Hasselblad Foundation, übermittelt durch news aktuell