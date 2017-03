Mit Hass und Gewalt - Angriff auf die Demokratie (FOTO)

Leipzig (ots) -"Die Story im Ersten" geht am Montag, 6. März, 23.00 Uhr derzunehmenden Feindseligkeit gegenüber Politikern nach. Mit derFlüchtlingskrise hat auch die Zahl der politisch motiviertenÜbergriffe zugenommen. Die 45-minütige Dokumentation zeigt Fälle undHintergründe.Seit Beginn der Flüchtlingsdebatte werden Lokalpolitiker,Bürgermeister und Stadtverordnete, vor allem jene, die sich für denVerbleib und die Integration von Flüchtlingen aussprechen, mitDrohbriefen und Hassmails überhäuft. Bei Parteibüros werden Fenstereingeschlagen, Kundgebungen werden gestört, Bürgermeister undLandräte werden auf der Straße persönlich bedrängt. Landrat ErichPipa aus dem Main-Kinzig-Kreis erhält offene Morddrohungen. DieLinke-Politikerin und Landtagsabgeordnete von Mecklenburg-VorpommernKaren Larisch sollte mit Drohungen gegen ihre Tochter eingeschüchtertwerden. Der ehrenamtliche Bürgermeister von Tröglitz inSachsen-Anhalt Markus Nierth trat zurück, weil Rechtsradikale vorseinem Privathaus demonstrieren wollten.Die Belastungen für Amts- und Mandatsträger sind gewaltig. "DieseEntwicklung muss unbedingt gestoppt werden", sagt Gerd Landsberg,Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.BKA-Vizepräsident Peter Henzler warnt vor einer weiteren Zuspitzungdurch den anstehenden Wahlkampf.Die Dokumentation "Mit Hass und Gewalt - Angriff auf dieDemokratie" porträtiert im Ersten betroffene Politiker wie KarenLarisch und Erich Pipa. Sie rekonstruiert die Ereignisse in Tröglitz,die zum Rücktritt des ehrenamtlichen Bürgermeisters geführt haben undhinterfragt die bisherige Darstellung des Vorfalles in derÖffentlichkeit. Erstmals ist es den Reportern Jan Lorenzen und MarcelSiepmann dabei gelungen, mit dem Initiator der Proteste zu sprechenund ihn nach seinen Beweggründen zu fragen. Die Dokumentationuntersucht auch, was solche Angriffe für die Demokratie inDeutschland bedeuten.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell