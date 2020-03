Hass gegen Kommunalpolitiker: Steinmeiers Botschaft / Kommentar von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Vor Ort wird Demokratie gelebt und erlebbar. Vor Ort geht esaber auch hart zur Sache, weil Dinge verhandelt werden, die viele Bürgerinnenund Bürger unmittelbar in ihrem Alltag betreffen. Ein dickes Fell kann daBürgermeistern, Gemeinderäten oder Kommunalbediensteten durchaus zuträglichsein. So dick, dass daran alles abtropft, was an Anfeindungen und Drohungen übersie hereinbricht, sollte dieses Fell indes nicht sein müssen. Kein Mensch bleibtin seinem Inneren unversehrt, wenn er ständig mit Hass überhäuft wird. ImZweifel werden sich immer mehr engagierte Kommunalpolitiker resigniertzurückziehen und damit die Basis der Demokratie schwächen. http://mehr.bz/khs71pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4543334OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell