Haspa zur Rückabwicklung von Darlehensvertrag vom 30.05.2011 verurteilt

Hamburg (ots) - Die Meldungen über positive Urteile gegen dieHamburger Sparkasse AG reißen nicht ab. Erneut hat das LandgerichtHamburg die Haspa zur Rückabwicklung eines neueren Darlehensvertragesverurteilt. Vorliegend ging es um ein Immobiliardarlehen vom 26./30.Mai 2011 über 50.000,00 Euro. Das Landgericht Hamburg entschied mitUrteil vom 24. August 2018 - 307 O 163/17 -, dass die klagendenVerbraucher ihre Willenserklärungen zum Abschluss desDarlehensvertrages wirksam widerrufen hätten. Die Widerrufsfrist habebei Ausübung des Widerrufsrechts noch nicht zu laufen begonnen. DieHaspa habe die Kläger über die für sie zuständige Aufsichtsbehördenicht in ausreichender Form bei bzw. nach Vertragsschluss informiert.Damit folgt das Landgericht Hamburg der höchstrichterlichenRechtsprechung, dass die Parteien entbehrliche Vertragsangaben zurzusätzlichen Voraussetzung für das Anlaufen der Widerrufsfristgemacht und dafür einzustehen haben. Selbst wenn in den AllgemeinenGeschäftsbedingungen der Haspa in Nr. 17 Abs-1 unter Zinsen undEntgelte im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern" auf das Preis- undLeistungsverzeichnis der Beklagten Bezug genommen werde, hatten dieKläger laut Gericht keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese relevantenAngaben dort enthalten sein müssten."Das aktuelle Urteil des Landgerichts Hamburg ist bereits dasdritte in dieser Konstellation, das unsere Kanzlei gegen die Haspaerstritten hat", weiß der Hamburger Fachanwalt Peter Hahn von HAHNRechtsanwälte. "Da sich das für die Haspa zuständige LandgerichtHamburg nunmehr mehrfach eindeutig zugunsten der Darlehensnehmerpositioniert hat, ist der Weg nun endgültig frei für alle betroffenenKunden der Haspa mit identischen Vertragsinformationen in ihrenDarlehensverträgen", so Hahn. "Wenn noch nicht geschehen, solltenbetroffene Verbraucher ihre Chance zur Rückabwicklung ihres nach dem10. Juni 2010 geschlossenen Immobiliendarlehensvertrags mit derörtliche Sparkasse, der ING-DiBa AG, der DKB oder einigen Volksbankenwegen der immer noch niedrigen Bauzinsen nun zeitnah nutzen", rätHahn. Das gelte insbesondere für Kunden der Haspa. "HAHNRechtsanwälte bietet allen betroffenen Verbrauchern, die ihrenneueren, nach dem 10. Juni 2010 geschlossenen Darlehensvertragwiderrufen wollen, weiterhin kostenfrei eine Erstprüfung ihrerVertragsunterlagen auf Widerrufbarkeit an.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail: hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell