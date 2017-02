Haspa stabilisiert Gewinn trotz Nullzinsphase

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) hat trotz der aktuellen Nullzinsphase ihren Gewinn stabilisiert.



Wie im Vorjahr konnte die größte deutsche Sparkasse ein Jahresergebnis von 80 Millionen Euro ausweisen, teilte das Institut am Donnerstag in Hamburg mit. Ein ähnlicher Gewinn sei auch im laufenden Jahr zu erwarten, sagte Vorstandssprecher Harald Vogelsang. "Das ist angesichts der Niedrigzinsen und des hohen regulatorischen Aufwands ein solides Ergebnis." Insgesamt baute die Haspa ihre Marktführerschaft in der Metropolregion aus, gewann netto 12 500 neue Kunden und steigert die Bilanzsumme um zwei Prozent auf 43,5 Milliarden Euro./egi/DP/zb