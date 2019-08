Hamburg (ots) -Die Auftaktveranstaltung in das zweite Programmhalbjahr desMarketing Club Hamburg ist mit einem echten Highlight gestartet: DieVorstellung des neuen Filialkonzepts "Filiale der Zukunft" derHamburger Sparkasse in der Grindelallee in Hamburg - gemeinsam durchden Vorstandssprecher Dr. Harald Vogelsang sowie Maren Ullrich,Leiterin Marketing und Vertriebskommunikation.Gerade der Haspa ist es gelungen, in nur kurzer Zeit ein hochattraktives Konzept zu entwickeln, mit dem die Marke noch besser inden Köpfen und Herzen der Hamburger verankert wird. Dafür baut dieHaspa für noch mehr Nähe ihre Filialen zu lokalen Treffpunkten in denStadtteilen aus, um den Menschen und Unternehmen über kompetentenService und Beratung hinaus Mehrwerte zu bieten.Mit dem Konzept der "Filiale der Zukunft" schafft die Haspa Räumemit Wohlfühlatmosphäre, in denen sich Nachbarn begegnen, austauschenund gemeinsam Pläne schmieden können. In den Filialen finden eineVielzahl von Veranstaltungen statt. Für Gewerbetreibende, Vereine undInstitutionen aus der Umgebung gibt es zudem eine kostenloseAusstellungsfläche - und dafür bereits lange Wartelisten. Dr. HaraldVogelsang: "Mit dem Umbau unserer Filialen zum Nachbarschaftstreffund dem Ausbau digitaler Services für unsere Kunden stärkt die Haspaihre strategische Positionierung als persönlichste Multikanalbank inder Metropolregion Hamburg. Über die Filialen der Zukunft wollen wiruns mit den Menschen und Unternehmen aus der Nachbarschaft nochstärker lokal vernetzen. Denn gelebte Regionalität ist unserWettbewerbsvorteil."Nähe entsteht außerdem durch die im HASPA Next Innovationslaborentwickelten Apps kiekmo und AINO. Mit ihnen vernetzt sich die Haspaauch in der digitalen Welt mit den Menschen aus der Nachbarschaft undbleibt mit jungen Hamburgern in Kontakt, die sie über reineFinanzdienstleistungen gar nicht erreichen würde. Marketing-ClubPräsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle: "Die Haspa präsentiert einschlüssiges integriertes Gesamtkonzept, mit dem stationäre Standorteauch im digitalen Zeitalter ihre Anziehungskraft unterstreichen - füruns Marketiers ein hoch wertvoller Impuls auch für andere Projekte."Über Marketing Club Hamburg e.V.:Unsere fast 650 Mitglieder aus allen Marketingfunktionen undBranchen machen Hamburg zur Marketinghauptstadt Deutschlands - unddas schon seit über 50 Jahren. Wir sind einer der größten Clubs inDeutschland, als Berufsverband für die Führungskräfte und Experten imMarketing geben wir die Möglichkeit zu anspruchsvollem und aktuellemErfahrungsaustausch, zu einer attraktiven beruflichen Weiterbildungund zum Knüpfen wertvoller persönlicher Kontakte.Der Marketing Club Hamburg e.V. in den sozialen Netzwerken:Web: http://www.marketingclubhh.deFacebook: https://www.facebook.com/MarketingClubHHTwitter: https://twitter.com/mchhevXing: https://www.xing.com/net/pri21f137x/marketingclubhamburgPressekontakt:MARKETING CLUB HAMBURG E.V.Rothenbaumchaussee 1720148 HamburgAnsprechpartner: Thorsten ScholzTelefon 040 / 44 73 26Telefax 040 / 41 83 10E-Mail: info@marketingclubhh.orgOriginal-Content von: Marketing Club Hamburg e.V., übermittelt durch news aktuell