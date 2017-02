Haspa baut Marktführerschaft aus

Hamburg (ots) - Die Haspa hat im Geschäftsjahr 2016 ihreMarktführerschaft in der Metropolregion weiter ausgebaut und dieEntwicklung zur persönlichsten Multikanalbank in Hamburgvorangetrieben. Sie gewann 75.000 Neukunden. Das Jahresergebniserreichte trotz der Herausforderungen der Niedrigzinsphase mit 80Mio. Euro den Vorjahreswert.Erfolge im KundengeschäftDie Bilanzsumme der Haspa erhöhte sich 2016 um etwa 850 Mio. Euroauf rund 43,5 Mrd. Euro. Dieser Zuwachs ist auf eine Ausweitung desKundengeschäfts zurückzuführen. So hat die Haspa auf der PassivseiteEinlagen von knapp 1,4 Mrd. Euro hinzugewonnen. "Das ist einerseitsein Vertrauensbeweis der Kunden, rein betriebswirtschaftlich gesehenjedoch eine Belastung. Für alle Kreditinstitute wird es angesichtsder milliardenschweren Geldschwemme der EZB immer schwieriger,zufließende Einlagen in werthaltiges Kreditgeschäft oder Wertpapierezu investieren", sagte Dr. Harald Vogelsang, Vorstandsprecher derHaspa auf der Jahrespressekonferenz. Auf der Aktivseite zeigen sichdie Erfolge im Kundengeschäft im Zuwachs des Kreditbestands. Diesererhöhte sich um 570 Mio. Euro auf 30,8 Mrd. Euro. Mit Neuzusagen vonrund 6,5 Mrd. Euro hält die Haspa den Finanz- undWirtschaftskreislauf in der Metropolregion Hamburg in Schwung.Zinsüberschuss leidet unter NiedrigzinsphaseDer Zinsüberschuss erreichte knapp 709 Mio. Euro, das sind 36,5Mio. Euro weniger als im Vorjahr, was angesichts der extrem niedrigenZinsen zu erwarten war. Der Provisionsüberschuss legte dagegen leichtzu ? um 0,7 Prozent auf knapp 280 Mio. Euro. Die Anleger beiWertpapieren aber noch immer zurückhaltender als es angesichts deraktuellen Situation eigentlich geboten wäre. "Wer Rendite möchte,kommt an Aktien oder Aktienfonds heute nicht mehr vorbei", sagteVogelsang. "Nach aller statistischen Erfahrung der vergangenenJahrzehnte empfiehlt es sich, monatlich zu kaufen und das sehrlangfristig."Geschäftsfelder weiter auf WachstumskursDas Privatkundengeschäft der Haspa befand sich auch 2016 aufWachstumskurs. Die Nachfrage nach privaten Baufinanzierungenerreichte das hohe Vorjahresniveau. Monat für Monat hat die Haspa imSchnitt 1.000 Hamburgern zum Eigenheim verholfen. Das Neugeschäft lagmit 3,1 Mrd. Euro leicht über dem Vorjahreswert. Damit bleibt dieHaspa der mit Abstand größte Baufinanzierer in der Metropolregion.Der HaspaJoker ist das erfolgreichste Mehrwertbankingprogramm inEuropa. Zum Jahresende konnte die Haspa rund 660.000 Joker-Kontenverzeichnen - ein Plus von rund 12.000 gegenüber dem 31.12.2015. "Ander Modewelle, wesentliche und aufwändige Bankdienstleistungen zuverschenken, haben wir uns nie beteiligt. Im Gegensatz zu anderenBanken haben wir nie mit angeblichen Gratiskonten geworben, bei denendann aber tatsächlich Gebühren für Karten, Kontoauszüge oder andereLeistungen anfallen", sagte Vogelsang. "Der Joker bietet Leistungenzum Pauschalpreis. Er ist fair und transparent. Und unsere Kundenkönnen mit ihm deutlich mehr sparen, als das Konto kostet." BeimHaspa MäuseKonto, mehrfach als bestes Kinderkonto in Deutschlandprämiert, gab es einen Anstieg um rund 7.000 Stück auf über 120.000Konten.Das Haspa Private Banking wurde 2016 bereits zum 14. Mal in Folgeals "Bester Vermögensverwalter" ausgezeichnet. Der dynamischeWachstumspfad konnte mit einem Zuwachs im zweistelligen Bereichfortgesetzt werden. Das betreute Anlagevolumen der rund 9.500 Kundenerhöhte sich auf 9,6 Mrd. Euro.Im Firmenkundengeschäft bleibt die Haspa der wichtigste Partnerdes Mittelstands in der Metropolregion - vom Start-Up über denHandwerksbetrieb bis hin zum großen mittelständischen Unternehmen.Sie ist darüber hinaus der größte Gewerbe- undWohnimmobilienfinanzierer. Auch im vergangenen Jahr begleitete siekreditseitig nahezu die Hälfte der frei finanzierten Wohneinheiten inHamburg. Im Start-Up-Center der Haspa wurden bis heute mehr als10.000 Unternehmensgründungen auf den Weg gebracht und dafür über 1,5Mrd. Euro bereitgestellt. 2016 wurden mehr als 330 Vorhaben mitinsgesamt rund 50 Mio. Euro (Vorjahr: 40 Mio. Euro) finanziert. Keineandere Bank in der Hansestadt vergibt so viele Gründerkredite wie dieHaspa. Damit bleibt sie mit Abstand die Existenzgründerbank Nummer 1in Hamburg.Investitionen in digitale AngeboteIn den kommenden drei Jahren investiert die Haspa 25 MillionenEuro in innovative digitale Angebote. "Unsere Kunden wünschen sichheute persönliche Beratung und Services auf allen Kanälen. Dabeisetzen wir zunehmend auch auf die Zusammenarbeit mit FinTechs", soVogelsang. So bietet die Haspa über die Sparkassen-AppFotoüberweisungen an. Weitere Services, wie z.B. Geld via Smartphonezu versenden, werden folgen. Mit den Apps Kontowecker und Kontotickerhat man seine Finanzen immer und überall im Blick. Ende 2016 ist dieJokerApp gestartet, mit der die Nutzer per Smartphone auf alleVorteile des Mehrwertkontos der Haspa zugreifen und sparen können. ImSommer wird eine Girokonto App für die Generation Y dazukommen.Laufender Verwaltungsaufwand durch erfolgreiches Kostenmanagementim GriffDurch ein erfolgreiches Kostenmanagement ist es der Haspagelungen, dass der Verwaltungsaufwand insgesamt mit rund 675 Mio.Euro um knapp 2 Prozent geringer ausgefallen ist als im Vorjahr. Dasist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Investitionen sowie derzusätzlichen Kosten durch die EZB-Beaufsichtigung erfreulich. TrotzTariflohnsteigerungen ist der Personal¬aufwand bei unverän¬derterMitarbeiterzahl um fast 4 Prozent zurückgegangen.Kreditausfälle auf erfreulich niedrigem NiveauDas Bewertungsergebnis der Haspa lag auch 2016 auf einemerfreulich niedrigen Niveau. So fällt das Kreditbewertungsergebnismit lediglich gut 3 Mio. Euro äußerst gering aus. Ein Beleg für daserfolgreiche Risikomanagement der Haspa. Zudem sorgt der florierendeHamburger Immobilienmarkt weiterhin für extrem geringe Ausfälle indiesem Bereich.Steuerlast über VorjahresniveauDer Steueraufwand hat sich 2016 weiter erhöht. Mit rund 104 Mio.Euro liegt er gut 3 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.Jahresergebnis erreicht VorjahresniveauInsgesamt hat die Haspa nach Steuern im Jahr 2016 wie im Vorjahrein Jahresergebnis in Höhe von 80 Mio. Euro erzielt. "Das ist vor demHintergrund der außerordentlichen Belastungen durch dieNiedrigzinsphase und hohen regulatorischen Aufwänden ein solidesErgebnis", sagte Vogelsang.AusblickAuch im Wahljahr 2017 bleibt die extreme Niedrigzinsphase für diegesamte Finanzwirtschaft und die Kunden eine große Herausforderung."Leider hat sich bisher keine Partei zum Anwalt der Sparer gemacht",sagte Vogelsang. "Das könnte sich in diesem Jahr ändern. Jetzt kommtneben den Nullzinsen auch noch die Inflation dazu. Die Zinsen müssenendlich wieder steigen. Hier ist die EZB in der Pflicht." Für dieHaspa blickt Vogelsang dennoch zuversichtlich in die Zukunft: "Wirrechnen trotz allem auch 2017 wieder mit einem stabilen Ergebnis."