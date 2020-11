Haspa BGM unterstützt IP Dynamics beim nächsten Entwicklungsschritt / Einstieg als Minderheitsgesellschafter

Hamburg (ots) - Die Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH (Haspa BGM), eine auf Wachstums- und Nachfolgefinanzierung spezialisierte Tochtergesellschaft der Hamburger Sparkasse, geht im Rahmen einer Teilnachfolge als Minderheitsgesellschafter bei IP Dynamics an Bord.Das Hamburger IT-Unternehmen unterhält acht Standorte in Deutschland und eine Tochtergesellschaft in der Schweiz. Als Spezialist für Contact-Center-Systeme in der Unternehmenskommunikation hat sich IP Dynamics international einen Namen gemacht. Mit der Haspa BGM als langfristig orientiertem Partner will der IT-Spezialist die Entwicklung des Unternehmens vom System-Integrator zum Softwarehersteller vorantreiben. Dabei konzentriert sich IP Dynamics darauf, komplexe Contact-Center-Systeme zu ganzheitlichen Lösungen für die Kommunikations- und Prozesssteuerung zu erweitern - zum Beispiel durch innovative Automatisierungssoftware."Der Einstieg der Haspa BGM garantiert uns unternehmerische Stabilität. Mit der Unterstützung dieses starken Gesellschafters konnten wir unsere Teilnachfolge regeln, bleiben langfristig auf Erfolgskurs und werden unsere Position am Markt weiter ausbauen", erklärt Christian Stölken, Geschäftsführer der IP Dynamics GmbH. Davon profitieren auch die Kunden des Unternehmens. Stölken ergänzt: "Durch die Beteiligung der Haspa BGM können sich unsere Kunden mehr denn je darauf verlassen, dass IP Dynamics langfristig für Beständigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit steht.""IP Dynamics hat uns mit seiner erfolgreichen Entwicklung und seinen spannenden, großen Kundenprojekten von Anfang an begeistert. Vor allem aber sind wir von Christian Stölken, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihrer gemeinsamen Vision für das Unternehmen überzeugt", betont Carsten Röhrs, Geschäftsführer der Haspa BGM, der die Transaktion gemeinsam mit seinen Kollegen Dr. Oliver Melzer und Sven Bode umgesetzt hat.Die Haspa BGM beteiligt sich deutschlandweit an ausgewählten, oft inhabergeführten mittelständischen Unternehmen mit überzeugendem Geschäftsmodell und Management. Als langfristig orientierter Gesellschafter setzt die Haspa BGM dabei auf unternehmerische Begleitung und ein partnerschaftliches Verhältnis, um die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen zu unterstützen.IP Dynamics:Die IP Dynamics GmbH bietet ganzheitliche Lösungen für die Steuerung von Unternehmenskommunikation und -prozessen an. Der Fokus liegt auf modernen Automatisierungs- und Contact-Center-Lösungen - On Premises, Hybrid oder aus der Cloud. IP Dynamics hat sich eine exzellente Reputation erarbeitet und zahlreiche Projekte für namhafte Kunden realisiert. Das Angebot umfasst das gesamte Spektrum von der Beratung, Konzipierung und Realisierung bis hin zur vollständigen Installation und dem Betrieb der Systeme. www.ipdynamics.de (http://www.ipdynamics.de)Haspa BGM:Die Haspa BGM ist eine der führenden Beteiligungsgesellschaften für den Mittelstand und betreut derzeit ein Portfolio von rund 20 Beteiligungen. Die Tochtergesellschaft der Hamburger Sparkasse AG konzentriert sich auf Eigenkapital-Finanzierung über stille und offene Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Deutschland mit einem Umsatz von 10 Mio. bis 300 Mio. Euro. Die Haspa BGM entwickelt gemeinsam mit den Unternehmen individuelle und langfristige Lösungen für Wachstum oder Nachfolge. Dafür sollten diese über ein profitables Geschäftsmodell mit guten Entwicklungsperspektiven verfügen und von einem erfahrenen Management geführt werden. www.haspa-bgm.de (http://www.haspa-bgm.de)Pressekontakt:Unternehmenskontakt:Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbHKristin GebelHerrengraben 120459 HamburgTel. +49 (40) 822 2095-60Fax +49 (40) 822 2095-95E-Mail: k.gebel@haspa-bgm.dewww.haspa-bgm.dePresseinformationen:HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbHChristina SiebelsHeimhuder Straße 5620148 HamburgTel. +49 (40) 36 90 50-58Fax +49 (40) 36 90 50-10E-Mail: c.siebels@hoschke.dewww.hoschke.deOriginal-Content von: Haspa BGM, übermittelt durch news aktuell