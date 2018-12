Hasina vor Wahlsieg in Bangladesch - Mindestens 17 Tote bei Unruhen

DHAKA (dts Nachrichtenagentur) - In Bangladesch steht Premierministerin Hasina Wajed vor einem Wahlsieg. Nach bisherigen Ergebnissen sieht es nach einem deutlichen Sieg der Regierungspartei Awami Liga aus. Die Wahl in Bangladesch ist jedoch von Unruhen überschattet: Mindestens 17 Menschen starben am Wahltag bei Zusammenstößen von Anhängern der Regierung und der Opposition.

Bereits während des Wahlkampfs waren 13 Menschen gestorben. Bei der staatlichen Wahlkommission in Bangladesch gingen zahlreiche Beschwerden wegen mutmaßlichen Wahlfälschungen ein. Die von der Bangladesh National Party (BNP) angeführte Oppositionskoalition verlangte Neuwahlen unter einer neutralen Übergangsregierung.

Foto: über dts Nachrichtenagentur