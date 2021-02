Hashbon: Ist das die beste Kryptowährung?

Das Narrativ, dass digitale Assets die Zukunft des Finanzwesens sind, wird immer populärer. Von der Massenflucht institutioneller Investoren in die Branche bis hin zur Einführung von Krypto-Diensten traditioneller Zahlungsabwickler wie Visa (NYSE:V) und PayPal (NASDAQ:PYPL) hat der Sektor in letzter Zeit viel an Zugkraft gewonnen. Es scheint, als wolle jeder mitmischen.

Im Vergleich zu traditionellen Zahlungslösungen trumpfen Kryptowährungen auf mehreren Ebenen auf. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung