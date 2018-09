HashChain Technology Aktie: Keine schöne Aussicht!

Auch in der laufenden Woche zeigt sich der Aktienkurs von HashChain Technology weiterhin als schwach. Dabei konnte der Titel von leichten Erholungen bei den Preisen von Kryptowährungen zu Wochenbeginn nicht nennenswert profitieren. Umso mehr zeigen aber offensichtlich sinkende Kurse bei Bitcoin und Co. ihre Wirkung. Im morgendlichen Handel am Mittwoch verlor der Bitcoin um 0,5 Prozent an Wert.

Diesem Trend folgten andere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.