Haseloff stellt Corona-Lockerungen ab März in Aussicht

MAGDEBURG (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hält eine weitere Rücknahme von Schutzmaßnahmen im Kampf gegen Corona ab März für vorstellbar. "Wenn es die Fakten erlauben, könnte es im März weitere Lockerungen geben. Entscheidend ist jedoch, in welcher Lage wir uns dann befinden", sagte er dem "Spiegel".

In seinem Bundesland habe er bereits reagiert: "In Sachsen-Anhalt haben wir schon weitreichende Lockerungen umgesetzt. Zum Beispiel dürfen bis zu 15.000 Menschen wieder ins Stadion, und wir haben keine verpflichtende 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie." Ende Februar laufe die entsprechende Verordnung mit den Schutzmaßnahmen aus, dann "werden wir eventuell Veränderungen beschließen", so der Ministerpräsident.

Foto: über dts Nachrichtenagentur