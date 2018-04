Hasbro: Ist die Aktie eine gute Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Hasbro":

Letzte Woche hat Robert Sasse berichtet, dass es bei Hasbro durchaus Chancen auf Gewinne geben könnte. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Dass das US-Unternehmen Hasbro in Deutschland kaum gehandelt wird, wird vor allem von Markttechnikern moniert, die den Wert schon seit Jahren in einem charttechnischen Aufwärtstrend sehen. Die Entwicklung! Im Rahmen des Aufwärtstrends war es zwar in 2017 zu kleineren Rücksetzern ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.