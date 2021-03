Hasbro Aktie: Toys R Us-Filialen könnten nach Nordamerika zurückkehren!

Weitere Suchergebnisse zu "Hasbro":

Eine der bekanntesten Einzelhandelsmarken erlitt im Jahr 2017 eine Insolvenz nach Chapter 11, die sie nicht überwinden konnte. Toys R Us ging in Konkurs und schloss seine Geschäfte in Nordamerika. Doch im Jahr 2021 könnte der Spielwarenhändler ein Comeback feiern. WHP Global übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an Tru Kids, der Muttergesellschaft der Marken Toys R Us und Babies R Us. Tru Kids hatte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung