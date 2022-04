Hasbro-Aktie: Neuer Wettbewerb?

Eines der beliebtesten Brettspiele aller Zeiten lädt die Fans dazu ein, über ihre Lieblingsplättchen abzustimmen, die das Spiel in Zukunft beeinflussen sollen. Was ist passiert Monopoly, ein Brettspiel von Hasbro Inc (NASDAQ:HAS), kündigte den Start seiner Throwback Token Vote an. Monopoly bietet Fans die Möglichkeit, einen von sechs ausgemusterten Spielsteinen in eine aktualisierte Version des kultigen Spiels zurückzuwählen. Fans haben… Hier weiterlesen