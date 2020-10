Hasbro Aktie: Glücksspielgeschäfte besonders stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Hasbro":

Der CEO von Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS), Brian Goldner, diskutierte am Montag auf CNBC im Anschluss an den Quartalsbericht des Spielzeugherstellers über die Quartalsergebnisse des Unternehmens und darüber, was auf den Feiertag zukommt.

Goldner über die Gewinne

Einer der Höhepunkte im dritten Quartal von Hasbro war ein 50%iger Anstieg der Online-Verkäufe, sagte Goldner.

Die Franchise-Marken und Glücksspielgeschäfte waren im dritten Quartal besonders stark, sagte der



