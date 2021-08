Hasbro Aktie: Faktencheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Hasbro":

Mit einem Umsatzanstieg im 1. Quartal um 0,8% auf 1,11 Mrd $ hat Hasbro die Erwartungen verfehlt. Der Gewinn betrug 116,2 Mo $ verglichen mit einem Verlust von 69,7 Mio $ im Vorjahr. Während die Umsätze in den Sparten Consumer Products und Wizards of the Coast und Digital Gaming um 14 bzw. 15% gestiegen sind, gingen sie im Unterhaltungssegment wie erwartet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



