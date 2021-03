Hasbro Aktie: Diese Akquisition könnte der Segen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Hasbro":

In den Aktienkriegen dieser Woche kämpfen zwei Spielzeugunternehmen darum, wie sie in Bezug auf Finanzen, Wachstum und Aktienkursrendite abschneiden. Der Spielwarenhersteller Hasbro, Inc. (NASDAQ:HAS) besitzt Top-Marken wie Nerf, Magic: The Gathering, My Little Pony, Transformers, Play-Doh, Monopoly, Power Rangers, Peppa Pig und PJ Masks. Zu den bekannten Marken im Portfolio von Mattel Inc (NASDAQ:MAT) gehören Barbie, Fisher-Price, Thomas & Friends, UNO, Mega Blocks, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung