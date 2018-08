Hasbro Aktie: Deutlicher Verlust von im 1. Quartal 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Hasbro":

Hasbro schrieb im 1. Quartal 2018 einen Verlust von 112,5 Mio $ nach einem Gewinn von 68,6 Mio $ vor einem Jahr. Der Umsatz ging um 15,7% auf 716 Mio $ zurück. Die Pleite des Spielzeugriesen Toys'R'Us in den USA und nicht verkaufte Lagerbestände in Europa belasteten das Ergebnis. Toys'R'Us hatte im März angekündigt, dass es alle Filialen in den USA

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.