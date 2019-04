"Im Harz werden die Hexen aufs Eis geführt - großes Walpurgisspektakel in Schierke" (FOTO)

Schierke (ots) -Zahlreiche Orte im Harz feiern jedes Jahr am 30. April dieWalpurgisnacht. Eine der größten und wohl auch schönstenVeranstaltungen ist die Walpurgis in Schierke. Johann Wolfgang vonGoethe wählte die Gegend zwischen Elend und Schierke als Schauplatzfür die Walpurgisnachtszene im Faust.Wie bei keiner anderen Veranstaltung ist es bei der Walpurgis inSchierke für Besucher möglich, in die Welt des Mittelaltersabzutauchen und als Hexe oder Teufel verkleidet sogar selbst Teil desFestes zu werden. Mit einem großen Mittelaltermarkt,mittelalterlicher Musik, dem traditionellen Walpurgisfeuer und einemgroßen Hexenumzug durch den Ort zieht das Spektakel am Fuße desBrockens jährlich Besucher aus der ganzen Welt in den Harz. Auch 2019dürfen sich die Besucher der Walpurgis wieder auf ein einmaligesMittelalterspektakel in Schierke am Brocken freuen. Am 29. und 30.April wird zum großen Treiben der Hexen und Teufel eingeladen. Zweiereignisreiche Tage voller Mystik und mittelalterlicher Klänge ineinmaliger Naturkulisse stehen bevor. Höhepunkt ist der Auftritt derGruppe "Feuerschwanz" in der Walpurgisnacht am 30. April.Auf dem mittelalterlichen Erlebnismarkt präsentieren sichzahlreiche Handwerker, Händler und Tavernen, sowie Gaukler, Wikinger,Ritter und Tänzer. In uriger Atmosphäre können Besucher den Klangbekannter Bands der Mittelalter- und Folkszene genießen, die aufverschiedenen Bühnen im Kurpark aufspielen. Der Montag steht mitBands wie "Cellart", "Cobblestones" oder "The Drunken Donkeys" ganzim Zeichen des Folk.Am 30. April - dem Walpurgistag - startet um 19:00 Uhr der großeHexenumzug durch den Ort. Er wird von zahlreichen Vereinen,Hexengruppen, Musikern und Walk-Acts begleitet. Auf den Bühnen imKurpark präsentieren sich an diesem Tag unter anderem "Duo Obscurum","The Golden Meadow Highlanders", "Waldtraene" und "Nobody Knows".Gegen Mitternacht dürfen sich die Besucher auf eine spektakulärePyro- und Lasershow als großes Abschlusshighlight freuen.Reichlich Platz zum Tanzen finden alle Hexen und Schaulustige inder an den Kurpark angrenzenden Schierker Feuerstein Arena. Das Eisist bereits abgetaut und einem modernen Partybereich gewichen. Am 30.April wir eine beliebte Partyfläche zu Walpurgis mit eigener Bühneeingerichtet. Am Abend steigt hier die große SAW-Party, ein DJ- undModeratorenteam und eine Partyband werden ordentlich einheizen.Ort:Kurpark SchierkeDatum:Montag, 29. April 2019, 11:00 bis 21:00 UhrDienstag, 30. April 2019, 11:00 bis 24:00 UhrMusiker:29. April 2019 - Cobblestones - Cellart - The Drunken Donkeys30. April 2019 - FEUERSCHWANZ - Nobody Knows - Duo Obscurum -WaldtraeneAußerdem mit dabei:Spielleute Memoria - Immernochfrank - The Golden Meadow Highlanders -Nashoch Himilsanc - u.v.m.Eintritt:Tageskarte 29.04.2019Tageskasse: 10,00 EURTageskarte 30.04.2019Vorverkauf: 16,00 EURTageskasse: 19,00 EURKombiticket 29.04. und 30.04.2019Vorverkauf: 21,00 EURTageskasse: 24,00 EURKinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt!Parken:Parkhaus AM WINTERBERGTORShuttlebus:Kostenfreier Shuttlebusverkehr zwischen Wernigerode und Schierke am30. April 2019 mit gültigem Ticket für "Die Walpurgis in Schierke"Pressekontakt:Infos und Tickets:Wernigerode Tourismus GmbHTourist-Information WernigerodeTel. 03943 - 55378-35www.die-walpurgis-schierke.deWernigerode Tourismus GmbHTourist-Information SchierkeTel. 039455 - 8680www.schierke-am-brocken.deOriginal-Content von: Luxus Ferienhäuser Schierke, übermittelt durch news aktuell