Harvest Oil & Gas Corp: Was wird sich hier jetzt tun?

An der Börse schloss die Harvest Oil & Gas Corp-Aktie am 23.11.2018 mit dem Kurs von 22 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Harvest Oil & Gas Corp auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Harvest Oil & Gas Corp-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,49 USD. Der letzte Schlusskurs (22 USD) weicht somit +300,73 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (20,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,42 Prozent), somit erhält die Harvest Oil & Gas Corp-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Harvest Oil & Gas Corp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Harvest Oil & Gas Corp. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Harvest Oil & Gas Corp mit einer Rendite von -85,68 Prozent mehr als 173 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 87,16 Prozent. Auch hier liegt Harvest Oil & Gas Corp mit 172,85 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.