Harvest Fund Management unterzeichnet die Prinzipien für verantwortungsvolle Investitionen

Hongkong (ots/PRNewswire) - Harvest Fund Management ("Harvest"),der führende Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf den Märkten Asienund China und einem verwalteten Gesamtvermögen von 124 Milliarden USD(zum 31. Dezember 2017), hat sich offiziell den Prinzipien fürverantwortungsvolle Investitionen (Principles for ResponsibleInvestment/PRI) angeschlossen und ist damit einer der erstenchinesischen Vermögensverwalter, der sich zu nachhaltigenInvestitionen verpflichtet hat.Die PRI wurden vom ehemaligen Generalsekretär der VereintenNationen Kofi Annan im Jahr 2006 mit dem Ziel ins Leben gerufen,Investoren dabei zu unterstützen, den Einfluss von ökologischen,sozialen und Governance-Faktoren (ESG) auf Investitionen besser zuverstehen. Die Unterzeichner der PRI sind dazu aufgefordert, dieseFaktoren bei ihren Investitionen und Entscheidungsprozesseneinzubinden.Dr. Henry Zhao, Group Chairman von Harvest, sagte: "Diechinesische Branche für Vermögensverwaltung ist in eine neue Phaseder Entwicklung eingetreten und verantwortungsvolle Investitionensind zu einem unumgänglichen Trend in China geworden. Als einrenommierter Vermögensverwalter in China mit einer langfristigenVision ist es unsere Verantwortung, eine positive Rolle bei dernachhaltigen Entwicklung von Kapitalmärkten zu übernehmen und dazubeizutragen, qualitatives Wachstum für die Wirtschaft zu fördern. Wirsind außerdem davon überzeugt, dass verantwortungsbewussteInvestitionen unerlässlich sind, um langfristige Erträge zu erreichenund Tail-Risks, d. h. Risiken durch unvorhergesehene Ereignisse, fürunsere Klienten zu reduzieren."Ein offizieller Unterzeichner der PRI zu werden, ist eineindrucksvoller Beweis für die Verpflichtung von Harvest fürnachhaltige Investitionen. Thomas Kwan, Chief Investment Officer vonHarvest Global Investments ("HGI"), wird die strategische Initiativeder Group für verantwortungsvolle Investitionen leiten. Herr Kwan hatbereits begonnen, ein ESG-Team mit Experten aufzubauen, die inBeijing und Hongkong tätig sein werden. Harvest hat sich zum Zielgesetzt, einen formellen und umfassenden ESG-Prozess über allewichtigen Asset-Klassen hinweg zu implementieren und die ESG-Analyseauch in die Rechercheverfahren und bei der Entscheidungsfindung überInvestitionen einzubeziehen."Als eine führende Vermögensverwaltung in China beabsichtigen wir,erstklassige ESG-Recherche und Investitionskapazitäten bei Harvestaufzubauen", sagte Herr Kwan. "Wir möchten ein Pionier für dienachhaltige Entwicklung in Chinas Finanzindustrie sein, und Harvestwird an vorderster Front stehen, um die Fürsprache und Kooperationfür ESG unter den Beteiligten im Kapitalmarkt zu unterstützen.Harvest wird gemeinsam mit Wettbewerbern, Eigentümern vonVermögenswerten, börsennotierten Unternehmen und weiteren Akteuren imFinanzmarkt daran arbeiten, ein effizientes und nachhaltigesFinanzsystem in China zu gestalten und die ökologisch orientierteFinanzentwicklung des Landes voranzubringen.""Die Beteiligung von Harvest Fund Management an den PRI ist einentscheidender Schritt, der ein starkes Signal über die Bedeutung vonnachhaltiger Investition an andere Vermögensverwalter in Chinaausstrahlen wird", sagte CEO Fiona Reynolds. "Wir beobachten, dassdas Interesse an ESG in den Märkten Asiens rasant zunimmt und deshalbsind wir sehr froh, Harvest Fund Management bei den PRI begrüßen zukönnen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen in denkommenden Monaten."Harvest war sich schon vor der Beteiligung an den UN PRI langeZeit über den ESG-Trend bewusst und hat Investitionen auf derGrundlage bestimmter ESG-Prinzipien getätigt. Corporate Governanceist ein erheblicher Risikofaktor, der bei den Investitionsverfahrenvon Harvest in Betracht gezogen wird, während soziale Faktoren beider makroökonomischen Recherche berücksichtigt werden. Harvest hatdarüber hinaus einige Produkte mit umweltorientierter Thematik sowieden ersten Index seiner Art in Zusammenarbeit mit dem ChinaSecurities Index (CSI) lanciert, der auf umweltfreundlicheTechnologie als zentrales Aufnahmekriterium abzielt.Informationen zu Harvest Fund ManagementDas im Jahr 1999 gegründete Harvest Fund Management Co. Ltd.("Harvest") ist ein Pionier der chinesischen Branche fürVermögensverwaltung. Harvest hat sich zu einer Vermögensverwaltungmit uneingeschränkter Zulassung entwickelt, die Geschäfte gestaltetund managt, darunter Anlagefonds, institutionelle Investitionen,Pensionsfonds, Auslandsinvestitionen, Private Equity undVermögensmanagement. Harvest hat ebenfalls eine umfassende Plattformaufgebaut, über die Klienten sowohl in primäre als auch in sekundäreMärkte investieren können. Im Laufe des letzten Jahrzehnts warHarvest in der Branche im Hinblick auf die Mittelbeschaffung führendmit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 124 Milliarden USD zumJahresende 2017. Geleitet von seiner Firmenphilosophie unter demMotto "Fortschritt mit Vision" bietet Harvest Fund Managementprofessionelle und erstklassige Vermögensverwaltung für über 50Millionen Anleger.Informationen zu Harvest Global InvestmentsHarvest Global Investments ("HGI") besteht seit 2008 und hat Bürosin Hongkong, London und New York. Das erfahrene, internationaleExpertenteam von HGI verwertet marktrelevante Informationen undErkenntnisse, um Anlegern aus der ganzen Welt eine überragendeRendite auf asiatischen und chinesischen Märkten zu liefern.Pressekontakt:Hamilton Advisors Ltd.Robert T. Grieves+852 9305 1810rgrieves@hamiltonadvisorsltd.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/648423/HGI_logo.jpgOriginal-Content von: Harvest Global Investments Limited, übermittelt durch news aktuell