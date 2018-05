Stralsund (ots) - Ab 2019 startet die Hochschule Stralsund (HOST)mit dem neuen Masterstudiengang "Gesundheitsökonomie". Der Clou:Sowohl Absolventen der Gesundheitswissenschaften als auchWirtschaftswissenschaften steht der "Health-Master" offen. DerStudienplan bereitet dabei gezielt auf die digitale Transformation imGesundheitswesen vor. Hervorragende Teilnehmer können ihreAbschlussarbeit oder ein Projekt an der renommierten HarvardUniversity in den USA durchführen."Mit dem neuen Masterprogramm setzt die Hochschule Stralsund denseit 2017 in der Forschung eingeschlagenen Weg konsequent fort undgibt bundesweit neue Impulse für die Gesundheitsökonomie", sagtThomas Mayrhofer, Professor für Volkswirtschaftslehre an der HOSTsowie Lecturer an der Harvard University in Boston. ImForschungsschwerpunkt für Gesundheitstechnologien (E-Health) undGesundheitswirtschaft der Hochschule Stralsund sind bereits mehr alsein Dutzend Professoren aktiv.Stralsund hat weltweit renommierte ForschungspartnerDie Hochschule Stralsund ist zudem in ein weltweitesForschungsnetzwerk eingebunden und kooperiert in den USA mit derHarvard University, der Duke University, sowie der Oregon Health andScience University. Zusätzlich gibt es verschiedene Projekte mit denUniversitäten Yale, Cornell, Brown, Chicago sowie Los Angeles undnoch zahlreichen anderen. In diesem Zusammenhang übernimmt Stralsundbeispielsweise die Datenauswertung für große klinische Studien, diein den USA durchgeführt werden. "Allein in meiner Arbeitsgruppewerden derzeit rund 20 Projekte mit den Universitäten Harvard undDuke betreut", berichtet Professor Mayrhofer. Für hervorragendeStudierende besteht daher die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeit oderein Projekt an der medizinischen Fakultät der Harvard University inBoston im Flaggschiff-Krankenhaus durchzuführen (MassachusettsGeneral Hospital).Digitalisierung im GesundheitswesenDie Stralsunder Forscher treiben darüber hinaus zukunftsweisendeThemen für das Gesundheitswesen von morgen voran. Von zentralerBedeutung dabei: die Digitalisierung. Das neue Masterprogramm bietetden Studenten die Chance, sich in drei digitalen Bereichen zuspezialisieren: Mit der Fachkompetenz "Informationssysteme", die etwafür die Anwendung der Telemedizin benötigt wird, "Datenmanagement" -mit Blick auf Ressourcensteuerung im Gesundheitswesen - oder"IT-Sicherheit"."Die digitale Transformation im Gesundheitswesen läuft aufHochtouren", sagt Professor Mayrhofer. "Das Anwendungspotential istriesig - wird in Deutschland aber bislang nur ansatzweise genutzt."Die Einführung von Videosprechstunden, digital gestützterFernbetreuung oder die elektronische Patientenakte werden regediskutiert. Die Folge: Für die medizinische Versorgung müssen neuedigitale Fähigkeiten entwickelt werden. "Diese neuen Kernkompetenzenvermittelt die Hochschule Stralsund in ihrem neuen Masterprogramm.Für unsere Absolventen sehen wir daher hervorragende Perspektiven inder Gesundheitswelt von morgen", so Professor Mayrhofer.Über die Hochschule StralsundDie Hochschule Stralsund hat sich mit dem Leitgedanken "Praxisverstehen - Chancen erkennen - Zukunft gestalten" ein ambitioniertesLeitbild gegeben, an dessen Verwirklichung sie über Jahrekontinuierlich arbeitet. Sie zeigt ihr unverwechselbares Profil aufden Gebieten Informatik, Technik, Tourismus und Wirtschaft. Siebietet eine praxisorientierte Lehre und Forschung, gerichtet aufInterdisziplinarität, gesellschaftliche Relevanz und beruflichenAnwendungsbezug. Ein vertrauensvoller Umgang von Lehrenden undStudierenden prägen das Hochschulklima. Familienfreundliche Studien-und Arbeitsbedingungen erleichtern die Vereinbarkeit von Studium,Beruf, Familie und ermöglichen Chancengleichheit zwischen allenHochschulmitgliedern. Die Hochschule Stralsund stellt sich flexibelden vielfältigen Herausforderungen in der Hochschulausbildung zuBeginn des 21. Jahrhunderts. Dies zeigt sich in ihren innovativenBachelor- und Master-Studiengängen. Ergänzend entwickelt siearbeitsmarktgerechte Weiterbildungskonzepte für ein lebenslangesLernen. Die Hochschule Stralsund fördert in hohem Maße dieInternationalisierung zur fachwissenschaftlichen Zusammenarbeit inLehre und Forschung. Intensive Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen undanderen nationalen sowie internationalen Einrichtungen gewährleisteneine interessante und praxisorientierte Ausbildung. Sie versteht sichals Motor der regionalen Wirtschaft und als Partner der kleinen undmittleren Unternehmen Vorpommerns.Fotomaterial - Professionelles Fotomaterial stellen wir aufAnfrage gern zur Verfügung.Pressekontakt:Hochschule StralsundLeitung HochschulkommunikationFrau Julia DanneFon +49 3831 456528Fax +49 3831 456640pressestelle@hochschule-stralsund.deOriginal-Content von: Hochschule Stralsund, übermittelt durch news aktuell